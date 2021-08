01:AM, el artista ituzainguense radicado en España estrenó nuevo single

El músico y compositor oriundo de la localidad de Ituzaingó, zona Oeste del Gran Buenos Aires, Manuel Scollo, conocido por su nombre artístico 1:AM, dialogó con La Ciudad acerca de su nuevo material, su vida en Barcelona, sus proyectos, y muchas cosas más.

“La música siempre estuvo cerca y siempre me encantó“, afirmó el artista. Seguido, recordó con cariño: “Mi abuelo era cantante de tango y fue el que encendió la llama en la familia. Puntualmente, a los 12 años, decidí empezar a estudiar batería por las ganas de tocar en una banda con mis compañeros del colegio.”

01:AM suena a muchas cosas pero no suena a nada, porque su búsqueda parte de esa nostalgia y de esa melancolía bien argentina y tanguera que le inculcó su abuelo, el único artista de la familia hasta llegar a él. De ahí viene su amor por la palabra y su importancia a la hora de crear pero también de contar historias, de expresarlo a su manera pero que fluya con las melodías, los ritmos y las armonías.

Su música es una descarga, su única manera de canalizar lo que siente y piensa, una expresión espontánea y sincera sobre la vida y sus vínculos, sobre las cosas que le duelen y le molestan y que se convierten en palabras suaves y elocuentes, en canciones que tienen un sentido para él pero también para los demás.

El músico señaló que no tiene algún referente en particular. “me gustan un montón de bandas y artistas diferentes. Si tendría que elegir por lo que más escuché o me marcó más en un momento de mi vida, diría que los Arctic Monkeys y Soda Stereo.

1:AM acaba de lanzar su último single titulado Distante, inspirado en como la distancia pandémica afectó nuestras relaciones y nuestros vínculos afectivos. “Esta pandemia nos afectó de muchas maneras, entre ellas, la forma de vinculamos. Las relaciones amorosas, el coqueteo y las ganas de vernos con otras personas se tuvieron que adaptar a la virtualidad y a sus reglas, también a sus limitaciones, pero el sentimiento siguió siendo el mismo de siempre, el deseo de encontrarnos con el otro más allá de todo esto”, indicó.

El tema fue producido y mezclado por Agustín Morsan de PORTE Records, y la masterización estuvo a cargo de Jonathan Vainberg desde Kame House. Junto a 01:AM crearon un sonido con estética pop y más melódico que acompaña y potencia el concepto de la historia, logrando una sensación agradable, simple y directa que encuentra en el trap y en el R&B un color y una energía ideal.

“Esta canción es una muestra más de mi búsqueda artística pero que al mismo tiempo no me encasilla, sino que cada canción y su sonido responden a lo que tengo para decir, a la energía de ese momento. Puede ser trap, pop o R&B, puede ser todo eso o nada.”, explicó.

A corto plazo, el artista planea llevar a cabo una live session, lanzar el ep, y continuar tocando en vivo. Y además, realizar una gira por España durante el verano. “En España, tienen una cultura musical muy variada, y a la vez, súper actual, lo que permite que cada vez haya artistas más genuinos con más seguidores reales plenamente por la música; más allá de estéticas y modas“, concluyó.

Por, Belén Medina.

