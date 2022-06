3J: a siete años del primer Ni Una Menos, la lucha feminista sigue firme

El 3 de junio de 2015 se realizó la primera movilización de Ni Una Menos como un grito de hartazgo frente a la violencia de género; y, desde entonces, el #3J se convirtió en una fecha emblema de la lucha feminista. Hoy, siete años después, el reclamo por justicia y reconocimiento de derechos de las mujeres y diversidades sigue en pie. La actividad central para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores fue convocada para las 17 horas en el Congreso de la Nación.

En este marco, La Ciudad se contactó con Iara Mujica, militante del Frente de Mujeres del Movimiento Evita Ituzaingó. Respecto al 3J, la joven comentó que “es una fecha muy importante, la convocatoria es para todas las organizaciones feministas, pero principalmente para cualquier mujer que no esté dentro de una”.

“Es una lucha de cada mujer que sale a la calle a gritar ni una menos y a seguir peleando por nuestros derechos y las desigualdades que padecemos continuamente”, expresó; y sostuvo: “Creo que a todas nos tiene que unir esta lucha, para decir basta y que dejen de matarnos”.

Balance a siete años del primer Ni Una Menos

Respecto del camino recorrido desde el primer Ni Una Menos, la joven explicó que tiene sensaciones encontradas, ya que pese a haber obtenido el reconocimiento de muchos derechos, la violencia de género no cesa.

“Todavía se sigue notando la desigualdad, la indiferencia y la violencia hacia las mujeres y diversidades. Nos siguen matando todos los días. Es por eso que seguimos exigiendo una reforma judicial feminista y el reconocimiento económico a las Promotoras de Género que acompañan en cada territorio de manera voluntaria todas las situaciones que transitamos las mujeres frente a un caso de violencia de género”.

Si bien este viernes el Movimiento Evita se unió a la movilización en CABA, Mujica adelantó que durante todo el mes habrá actividades en Ituzaingó.

El trabajo de las mujeres del Evita en materia de género

“Desde Mujeres Evita Ituzaingó llevamos adelante distintas acciones en distintos barrios donde muchas veces el Estado no llega o llega de forma insuficiente”, contó Iara Mujica. En este sentido, detalló que cuentan con formaciones en género, cursos de promotoras contra la violencia y actividades de prevención y sensibilización.

“Creemos en un Feminismo Popular y comunitario, que se organiza creando redes para dar respuestas a los problemas y transformar nuestra realidad”, expresó la joven. En este sentido, remarcó que arman emprendimientos laborales “porque sabemos que uno de los mayores problemas de la violencia es la dependencia económica”.

“Lo que somos y nos define es que nos organizamos todas juntas, no nos da lo mismo estar o no y por eso sabemos que cada mujer que se acerca, y se suma se transforman empoderadas, recargadas de valor y se pone al hombro el seguir transformando la trayectoria de vida de otras. No lo hacemos solas, lo hacemos en comunidad, tejiendo redes con otras, porque creemos que ese es el camino”, finalizó.

La voz de Natalia Peluso en Radio Kamikaze

En el marco del #3J, Radio Kamikaze habló este viernes por la mañana con otra integrante del Movimiento Evita Ituzaingó. Al aire del programa #PrimeraDosis, la Directora de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria del Ministerio de Educación de la Nación, Natalia Peluso, manifestó: “Hoy nos volvemos a encontrar las mujeres, lesbianas, travestis, trans, y todo el colectivo transfeminista para seguir pidiendo ni una menos”.

“Siempre vamos avanzando como organización y como movimiento feminista, pero nos siguen matando y siguen ejerciendo violencia de género y de distintos tipos sobre nosotras así que hoy nos volvemos a encontrar”, aseveró Peluso.

A su vez comentó que, a diferencia de la primera marcha de Ni Una Menos, que “fue más espontánea”, hoy hay más organización “no sólo para hacer marchas y movilizaciones, sino para cuidarnos, protegernos, y para construir redes en el territorio que contribuyan a que se achiquen los niveles de violencia”.

En el mismo sentido, opinó que “la sociedad no piensa de la misma manera, ya se ve que no son casos aislados, que hay un ejercicio de la violencia muy generalizado hacia las mujeres”; y agregó: “Me parece que en términos del discurso y de romper algunos mitos avanzamos un montón, y también creo que falta un montón y que de verdad es muy difícil construir políticas públicas que resuelvan el problema y eso sigue faltando”.

“Sigue siendo un trabajo de todos los días, me parece que es una batalla que nunca se gana, solamente vamos a ganar con perseverancia, paciencia, y todos los días recalcando y siguiendo trabajando para que haya un mundo más justo”, finalizó Peluso.

Foto de portada: Enrique García Medina / EFE.