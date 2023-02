A 11 años de la Tragedia de Once, familiares y sobrevivientes realizaron un acto homenaje para pedir justicia

“Justicia también es acción, es empatía desde y hacia otros casos similares. Justicia es memoria, justicia es que no se repita”, fueron las palabras de Paolo Menghini en la lectura del documento de familiares y víctimas de la tragedia de Once durante el acto homenaje que se realizó hoy en el andén 1 de la estación Once del tren Sarmiento.

Menghini es el padre de Lucas Menghini Rey, el joven que resultó ser la última víctima fatal en ser hallada, casi 60 horas después del impacto. En el siniestro, murieron 51 personas y cerca de 800 resultaron heridas tras el choque de la unidad con el paragolpes de la plataforma de la estación el 22 de febrero del 2012.

En el acto por las víctimas, amigxs y familiares realizaron un pedido por reparación y mejoras en el estado de los ferrocarriles, una demanda que es realizada desde el momento en que ocurrió la masacre.

El accidente ocurrido en el 2012 permitió el inicio de una investigación judicial que determinó responsabilidades sobre funcionarios del Poder Ejecutivo, directivos de la empresa concesionaria Trenes Buenos Aires (TBA) y el maquinista. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara, en su fallo dieron como probado que la formación se encontraba en malas condiciones y que la conducción del tren había sido efectuada de una forma negligente.

Tras la decisión de los jueces, recibieron condena 21 personas implicadas en el siniestro, entre ellos, los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el empresario Claudio Cirigliano, así como otros 17 directivos de TBA, y el maquinista, Marcos Córdoba.

Asimismo, el fallo implicó la condena del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, quien debiera cumplir cinco años de prisión, pero se encuentra con prisión domiciliaria.

“El camino judicial no marcó un final, sino que fue un paso más en un largo camino que creemos nunca va a acabar. Siempre vamos a estar presentes para señalar las cosas que son importantes para que nadie más tenga que atravesar lo que pasó con nosotros”, agregó Paolo Menghini en el acto por un nuevo aniversario de lo que lxs amigxs y familiares de las víctimas llaman “la masacre previsible”.