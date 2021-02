A partir del 15 de mayo, si no aceptas sus nuevas condiciones WhatsApp te considerará “inactivo”

Luego de la polémica y rechazo de muchos usuarios, debido a la nueva política de Condiciones y Privacidad de WhatsApp, se dio a conocer que éstas siguen vigentes y comenzarán a regir a partir del próximo 15 de mayo y más aún, quienes no las acepten perderán algunas de las funciones de la aplicación.

Recordemos que la polémica se generó debido a temores sobre la seguridad de los datos personales de los usuarios, razón por la cual la aplicación anunció que se retrasaría la implementación de sus nuevas condiciones, además que la app de Facebook no cerrará sus cuentas.

Sin embargo, sí tendrá consecuencias si no son aceptadas, pues estos usuarios serán considerados “inactivos”, por lo cual, podrán recibir llamadas y notificaciones, pero no podrán leer mensajes ni enviarlos. Además, según la sección de preguntas y respuestas, el propio WhatsApp explica que dicha política prevé la eliminación de la cuenta cuando pasen los 120 días de su “inactividad”.

Aún así, los usuarios que no acepten las nuevas condiciones tendrán la posibilidad de exportar el historial de chat y descargar un informe de su cuenta.

Esta información circula en los medios especializados, y una de las fuentes es un correo electrónico supuestamente de WhatsApp para uno de sus socios, que llegó a manos de periodistas.

Así lo informa WhatsApp en su blog oficial:

“A fin de brindarte suficiente tiempo para que puedas revisar los cambios a tu propio ritmo y conveniencia, extendimos la fecha de entrada en vigor hasta el 15 de mayo. Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación.

Tienes las siguientes opciones:

Podrás aceptar las actualizaciones incluso después del 15 de mayo. Se aplicará nuestra política relacionada con usuarios inactivos.

Antes del 15 de mayo, puedes exportar tu historial de chats en Android o iPhone, y descargar un informe de tu cuenta. Si deseas eliminar tu cuenta en Android, iPhone, o KaiOS, realmente nos gustaría que lo reconsideraras. Esta acción es algo que no podemos revertir, ya que borra tu historial de mensajes, te elimina de todos tus grupos de WhatsApp y también elimina tus copias de seguridad.

Si necesitas ayuda para descargar el informe de tu cuenta o eliminar tu cuenta, puedes contactarnos aquí”.