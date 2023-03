A un año de la muerte de Verónica Ultra, el hombre que la atropelló borracho sigue manejando en libertad

Ayer se cumplió un año de la muerte de Verónica Ultra, la ciclista que fue atropellada en Moreno por un conductor alcoholizado, quien sigue conduciendo en libertad. Su familia pide justicia en una causa que aún no tiene juez asignado.

El 27 de marzo del año pasado, un conductor terriblemente alcoholizado se llevó la vida de Verónica Ultra. Ella estaba entrenando con su bicicleta por la banquina de la Autopista del Oeste cuando fue atropellada por Mariano González, un joven de 25 años que conducía en estado de ebriedad. González manejaba un Audi A5, y su embestida fue faltal. Aunque fue trasladada de urgencia, Verónica falleció a las pocas horas.

Hoy, a más de un año de aquella fatídica mañana, Mariano González sigue en libertad y con permiso para conducir. Es por eso que ayer sus familiares, amigos y compañeros de entrenamiento se convocaron en el lugar donde ocurrió el hecho para pintar una estrella amarilla y seguir pidiendo justicia por Verónica.

Actualmente, la causa se encuentra totalmente parada: ni siquiera tiene un juez asignado. A pocos días del aniversario de la muerte de Verónica Ultra, el juez que había sido designado al frente de la causa se declaró incompetente para ejercer en dicho caso. “Según él, el delito que el fiscal le asignó escapa a su posibilidad de acción”, explicó Facundo de Armas, el ex esposo de Verónica a Diario La Ciudad.

“Mariano Giménez manejaba con 3.3 puntos de alcohol en sangre cuando asesinó a Verónica y se encuentra en libertad, sin ningún tipo de restricción”, señaló Facundo. La familia pide con urgencia que se asigne un tribunal a la causa y que ésta contemple nuevamente el dolo en su carátula.

Giménez había sido detenido al momento de la tragedia, y a los pocos meses salió en libertad. Momentos antes de la feria judicial de julio de 2022, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes cambió la carátula de homicidio simple con dolo a culposo, ya que Verónica iba circulando por la banquina de la autopista. Esto, a pesar del nivel de alcohol en sangre registrado en Mariano Giménez al momento del choque, permitió que el conductor quedara en libertad.

Un incansable pedido de justicia

Los hijos de Verónica la recordaron en sus redes sociales, a un año de la tragedia que les quitó a su mamá.

“Las únicas personas a las que le cambió la vida fue a Verónica y a nosotros, porque Mariano Giménez sigue haciendo su vida normal. Por supuesto que imagino que le pesará lo que hizo, pero su vida sigue normalmente y en libertad”, expresó Facundo. Y agregó: “Nosotros peleamos desde el primer día sabiendo que a Verónica no la íbamos a recuperar. Pero queremos que la acción del alcohol al volante no quede en la nada. Después de tanta publicidad que se hace a la Ley de Alcohol Cero, ¿cómo puede ser que no se aplique jurisprudencia en estos casos?”.

La Ley de Alcohol Cero rige en la Provincia de Buenos Aires desde enero de este año, y se busca impulsar su debate en el Congreso para que se extienda a todo el país. Existen casos similares al de Verónica, previos a esta normativa, donde los conductores fueron condenados con años de prisión. Uno de los más mediáticos fue el caso del hijo del periodista Eduardo Aliverti, quien fue penado con tres años y medio de cárcel por atropellar y matar a un ciclista en la Panamericana.

Los hijos de Verónica la recordaron en sus redes sociales, a un año de la tragedia que les quitó a su mamá.

Este hecho dejó destruida a una familia. Verónica tenía tan solo 50 años cuando fue atropellada, y sus hijos de hoy 13,16 y 19 años se quedaron sin su mamá. Es por resto que Facundo y su familia luchan día a día para por fin obtener justicia: “La sociedad tiene que entender que si tomás alcohol y te llevas puesta la vida de alguien, tu vida va a cambiar también.“