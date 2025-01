Ailín Pérez: de Hurlingham al top 10 de UFC

La nativa de Hurlingham, Ailín Pérez, peleó por primera vez en el año frente a la brasileña Karol Rosa y la derrotó con un fallo unánime del jurado. Con esta quinta victoria consecutiva se posicionó dentro del top diez de peso gallo.



Anoche en el Intuit Dome de California, Ailín Pérez venció por unanimidad a la brasileña Karol Rosa tras tres rounds en las peleas preliminares del evento UFC 311. La argentina llegó a esta pelea en el puesto número 13 en el ranking del peso gallo femenino de la UFC, mientras que la brasileña figuraba novena.



Desde septiembre de 2022 pelea en la categoría peso gallo de UFC​ y ayer acumuló su victoria número doce en su historial, en el que tiene solamente dos derrotas.

🇦🇷 Ailín Pérez: "Voy a demostrar quién es la verdadera campeona." 🎙️ #UFC311 pic.twitter.com/KkaIiu5tCm — UFC Español (@UFCEspanol) January 19, 2025



La campeona de esta categoría es la estadounidense Julianna Peña, a quien Ailín desafió tras su victoria: "Me siento intacta. Karol no me hizo nada. Voy a demostrar a todo el mundo quién es la verdadera campeona. Y si Julianna Peña no defiende su cinturón yo estoy pronta para un título interino".



Ailín Peréz nació en el Partido de Hurlingham el 5 de octubre de 1994. A los doce años, viviendo en Zárate, comenzó a introducirse en las Artes Marciales con el kung fu y el sanda. A sus 20 años se mudó a Buenos Aires y cuatro años después, en 2018, se convirtió en profesional.



Pérez tiene un hijo de once años que vive en Argentina, mientras que ella vive en Estados Unidos para lograr su sueño de pelear internacionalmente. En una entrevista con la Confederación Argentina de Deportes contó como lleva este desafío: "La fuerza de mi hijo es lo que me empuja a seguir adelante. Es mi motor, me levanto y me acuesto pensando en él. Me dijo, “Mami feliz cumple, es tu cumple”, otra vez lo tengo lejos ¿qué hice? pienso. Al principio mis allegados no lo entendían".



El deseo de Ailín es pelear tres veces en el año. Es probable que la UFC programe otra pelea de este estilo para ella, que puede ser clave para que se organice una pelea contra Julianna Peña, lo que le permitiría tener la chance de campeonar.