Ajuste y privatización: reducen las frecuencias del Sarmiento y preparan despidos

El plan para privatizar los trenes ya está en marcha, el gobierno de Javier Milei solo espera la autorización del Congreso contenida en la famosa "Ley Bases" para comenzar a desguazar los servicios ferroviarios en el AMBA y así hacerse de dólares frescos para reforzar las arcas del Banco Central.



La suerte del principal medio público de transporte que une la ciudad de Buenos aires con el Conurbano Oeste ya está echada y el nuevo directorio de Trenes Argentinos toma decisiones con la venta del ramal como horizonte cercano.

Sin repuestos para las formaciones

El brutal ajuste comienza a verse en la reparación de las formaciones. "Hace unos días, se rompieron los parabrisas de dos formaciones, el costo de cada vidrio es de 10 mil dólares, ¿Qué hicieron?, no los compraron y las formaciones salen de circulación" aseguran desde el gremio.



"En los 90 el desguace empezó en los talleres. Ahí es donde uno puede ver como el ramal se va cayendo poco a poco". Si no invierten en repuestos, las nuevas formaciones se van deteriorando y el servicio cae".



Tampoco van a terminar las obras en las estaciones, "A la estación de Ituzaingó le falta un 5 % de final de obra y quedó paralizada, una vergüenza porque tienen los recursos pero quedará inconclusa". Esta y tantas otras obras de mejoramiento de la traza están totalmente paradas, Nadie hace nada, quedó todo inmovilizado desde el 11 de diciembre, los puentes, los cruces, mantenimiento de barreras, las vías, todo parado.

Menos frecuencias

El Sarmiento tiene dos calendarios de frecuencias, el de verano y el del resto del año. Por razones obvias en verano hay menos pasajeros y también menos personal por las licencias ordinarias. En el verano se despachan 240 trenes al día. entre 30 y 40 formaciones menos que el resto del año. Cuando llega marzo, las frecuencias aumentan y llegan a 280 por día. "Aun con 280 por día, estamos mal. Cada día hay más pasajeros y este años se ve más claramente. Mucha gente con el aumento del pasaje, salta los molinetes y viaja gratis, cosa que no puede hacer en el colectivo. Deberíamos estar en al menos 300 despachos diarios".



La noticia es que la nueva administración no cambió la frecuencia y decidió seguir con el cronograma de verano, esto es, 240 formaciones diarias. A principios de marzo debería haber cambiado, pero no lo hizo. "No es un error, están reduciendo los servicios para gastar menos, con este esquena ahora podrán justificar despidos.



Primero desguazar, despedir, hace el trabajo sucio para luego privatizar, una historia que se repite y que ya sabemos como termina.