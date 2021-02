Alberto Descalzo: “Es falso que me haya vacunado”

El intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, desmintió hoy en Radio La Ciudad, las acusaciones del Jefe de Bloque de Concejales de Cambiemos del partido, Gabriel Pozzuto, y Florencia Arietto, quienes lo señalaban a él y a su familia como integrantes de la lista de “vacunados vip”.

En diálogo con Ciudad de Encandilados, el mandatario local manifestó: “Todavía no me he vacunado. Preferí esperar que vayan vacunando a la gente de la salud, y lo están haciendo con los docentes. Estoy esperando mi turno, sin demasiado apuro”.

“Se que no hay en el Concejo Deliberante, ni funcionarios municipales, que se hayan vacunado, salvo aquellos que están en el listado y tienen alguna enfermedad prevalente”, agregó, en referencia a la posibilidad que de -además de él- hubiera otros funcionarios en la lista de “vacunados vip”.

La acusación, inicialmente, fue lanzada por la abogada Florencia Arietto, cercana a Patricia Bullrich durante su gestión como ministra de Seguridad, quien el sábado publicó en su cuenta de Twitter: “Parece que el intendente de Ituzaingó Descalzo también estaría nervioso con el #VacunaGate pues no sólo se habría vacunado él, su familia y amigos sino que habría apretado al personal de la salud”.

Ya el domingo, el presidente de bloque de concejales de Cambiemos en Ituzaingó, Gabriel Pozzuto, replicó dicho mensaje y expresó: “Desde el Bloque de concejales de JxC Ituzaingó exigimos los listados de vacunados en nuestro distrito. No podemos permitir que funcionarios y familiares tengan el privilegio que todavía no tienen muchos trabajadores esenciales de la salud y personas de riesgo”.

Desde el Bloque de concejales de JxC Ituzaingó exigimos los listados de vacunados en nuestro distrito. No podemos permitir que funcionarios y familiares tengan el privilegio que todavia no tienen muchos trabajadores escenciales de la salud y personas de riesgo. #VerguenzaNacional https://t.co/0n6fBg4QOn — Gabriel Pozzuto (@gfpozzuto) February 21, 2021

Respecto del listado de vacunados y quienes aguardan por hacerlo, Descalzo aclaró que no es el Municipio quien lo maneja, sino la Región Sanitaria 7ma. “El concejal que habló (por Pozzuto) vive más en La Matanza que en Ituzaingó. Por lo menos, debería ir a ver cómo se está vacunando la gente”, afirmó.

Consultado por la confesión de Horacio Verbitsky, que derivó en la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud, y cómo lo tomó, dijo: “Tengo un gran respeto y afecto con Ginés. Tiene una larga trayectoria en lo que hace a la salud de la Argentina. Ha sido un hombre importante, con historia, ha hecho mucho por la atención primaria y la prevención de la salud”.

“Ha luchado mucho contra los laboratorios, con la Ley de Genéricos. Fue uno de los primeros hombres a los que escuché hablar del aborto, hace muchísimos años. La verdad, siempre peleó para la salud pública”, agregó. En ese sentido, planteó que “es probable que tenga adversarios o enemigos, porque ha tocado intereses económicos importantes”.

“Tengo un gran respeto por Ginés González García. Cometió un error y el Presidente de la Nación decidió sacarlo de su puesto. La verdad es que tiene un prestigio personal que es para respetar enormemente. Yo le tengo afecto y un gran respeto, por lo que dio a la comunidad desde la Salud en Argentina”, completó.

El Concejal Pozutto vive más en La Matanza que en Ituzaingó

Consultado por la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires y posibles irregularidades que pudieran sumarse al escándalo de Nación, aunque cabe aclarar que todavía no han habido denuncias al respecto, el mandatario local afirmó que no tiene “noticias sobre eso”.

“Como no tienen nada que hacer y no tienen nada que proponer, buscan constantemente desnortar, criticar por criticar, sin saber si realmente pasó o no pasó”, evaluó sobre los dichos del concejal Pozzuto.