Alicia Angiono, la titular de MaFaVi fue víctima de los roba ruedas

Alicia Angiono, la titulas de MaFaVi ( Madres y Familiares de Víctimas de Inseguridad de Ituzaingó) denunció que delincuentes le robaron con la modalidad “robaruedas” cuando estacionó su auto a 200 metros del un policlínico en la localidad de San Justo. Aunque ella hizo la denuncia quiere concientizar por medio de esta entrevista a que “se tenga cuidado porque están robado mucho”.

Así expresó en una entrevista en medio de un estado de bronca e impotencia al Diario Ciudad, “Tenemos que tener mucho cuidado porque parece que la delincuencia están muy organizados para roba las ruedas de los autos estacionados o peor te llevan el auto”.

Angiono, quien tras el crimen de su hermano en décadas pasadas hoy ex presidenta de la ONG MaFaVi, también expresó, “los vecinos estamos viviendo la inseguridad cada vez más cruda porque ahora te roban y te tiran a matar”.

“En mi caso fue en cuestión de una hora que dejé el auto estacionado en las cercanías del médico que fue para atenderme y al salir vi que el auto estaba sin una rueda. Igualmente me pareció todo raro porque en ni un garaje había lugar para estacionar y la delincuencia camina todo el día buscando alguna persona descuidada para robarle las ruedas”, remarcó.

“Mi auto es aun Chevrolet ónix premier 2020 que tenía estacionado a las 11.30 y las 13.30 entre las calles Entre Ríos y Ramón Falcón, la altura del 2200 de Villa Luzuriaga en San Justo. Pero me robaron una rueda. Resulta ser que un vecino se pone a hablar conmigo cuando me vio y dijo que esa zona es tierra de nadie porque roban todos los días ruedas”, se lamentó.

Angiono aclaró al final de la nota: ” No me importa lo material, tiene solución, sí me dejó sensación de tristeza e impotencia. Ya que desde el 2003, fecha en que mí hermano Eduardo fue asesinado por delincuentes que van en busca de obtener autopartes y venderlas manchadas de sangre, no sólo nada ha cambiado sino que se ha agudizado terriblemente.

Alicia Angiono y Nelly Arata son Presidenta y Vicepresidenta, respectivamente, de Ma.Fa.Vi (Madres y Familiares de Víctimas), la ONG que día tras día ayudó a hacerle frente a la inseguridad desde la experiencia.

La ONG Ma.Fa.Vi nació, legalmente, en 2006 cuando le otorgaron la personería jurídica. Pero el trabajo empezó mucho antes aunque de manera trágica. Nelly comenzó su labor cuando asaltaron a sus dos hijos y asesinaron a uno para poder llevarse su auto en 2002; Alicia cuando mataron a su hermano Eduardo frente a la hija y el nietito en abril de 2003.

Por Ramón Gonzalez