Conurbano Pop: Así se vivió la cuarta edición del proyecto cultural en el oeste

El domingo 13 de marzo se llevó a cabo la cuarta edición de la Conurbano Pop denominada “Amenaza Z: Conurbano Resurrección”, una convocatoria, esta vez, de temática zombie pero que integró a todo tipo de artistas y emprendedores de diversas zonas.

En la franja horaria de 14 a 20, horario que tuvieron que ampliar a pedido del público, ya que el evento comenzaría a las 15 pero, por demanda de la gente decidieron agregar una hora más, la Conurbano Pop recibió a más de cinco mil personas en la Plaza Ravenscroft de Hurlingham.

Con una producción de gran nivel que mejoró en técnica, sonido y organización, se realizó una edición que, además de contar con tiendas geek y cosplayers, característicos de la Conurbano Pop, también contó con la participación y el trabajo conjunto de artistas musicales que se unieron para un espectáculo único en el conurbano, recreando en vivo la coreografía y la música de Thriller, canción icónica de Michael Jackson.

“El conurbano para mí representa la familia”: Una charla con Cris Jackson

Cris Jackson es el nombre artístico que adoptó el músico al momento de embarcarse en la aventura de imitar al Rey del Pop. Oriundo de Lomas del Mirador, La Matanza, Cris es un artista que hace veinte años que está en el ambiente de la música.

El bailarín, cantante, sonidista y también DJ, se fanatizó por Michael Jackson desde muy chico. “Una tarde escuché Billie Jean en la radio y me despertó la curiosidad”, comentó a La Ciudad mientras se desarrollaba la Conurbano Pop a sus espaldas.

El artista, que comenzó a ser visto como Cris Jackson luego de una grabación casera subida a Facebook que se hizo viral, charló en exclusiva con nosotrxs.

¿Cómo fue el recibimiento en La Matanza cuando recién empezaste?

Fue un espectáculo. En ese entonces, no había muchos imitadores de Michael Jackson, y la gente me recibió con mucho cariño. Más allá de la producción de vestuario y maquillaje, la vida también me dio cierto parecido con Jackson (no tengo ninguna cirugía estética, es todo natural) y cuando la gente empezó a notar eso y a coparse con mis shows, me di cuenta de que este era mi camino, que tenía que ser la imitación de Michael, de llevar su gran legado a otras personas.

Como fan, es una responsabilidad enorme interpretarlo. Como imitador, la clave es hacer el trabajo con mucho respeto. Hay que tener en claro que Michael es uno solo. Mucha gente lo imita y usa la imagen de él para enaltecer su propio ego, y yo no concuerdo en absoluto con eso.

Cris Jackson se hizo viral a través de un video de Facebook en el que imitaba al Rey del Pop.

¿Cómo fue tu acercamiento a la Conurbano Pop?

Desde la Conurbano Pop quisieron contratarme desde los inicios. Pero por la pandemia, las cosas se complicaron y postergamos el contacto. Hasta que finalmente, en el 2021, en la convención del 8 de diciembre pude participar.

Y el recibimiento fue genial. La producción de la Conurbano Pop es un lujo, son muy profesionales. Y el público se copó muchísimo también.

Como un artista del conurbano, ¿qué significa el conurbano para vos?

Para mí, representa la familia, la unión. La Conurbano Pop entiende muy bien eso: Sus convenciones son muy familiares, el público es amable y todxs te reciben como en tu casa. No muchos espacios hacen eso. Acá la producción está en todos los detalles, te preguntan qué necesitás, están pendientes.

¿Cómo definirías el show en vivo realizado hoy?

Lo de Thriller fue una movida enorme. Los músicos de Delorean Z son increíbles y los bailarines de R&J Dance son estupendos. Trabajamos muchísimo en conjunto y el resultado fue una producción única en el conurbano.

La presentación en vivo de Cris Jackson, con música de Delorean Z y la coreografía de R&J Dance, como así también toda la convocatoria en general, pudo verse a través de la transmisión en el canal de YouTube de Enganchate Rock, que asistió al proyecto cultural en técnica de sonido y video.

“Lo que se ve acá es un trabajo de años”: Cómo fue la organización de Amenaza Z

La Ciudad charló con Marcelo Elischer, uno de los organizadores de la Conurbano Pop que trabajó en la producción de la nueva edición con temática zombie.

En una convención que superó las expectativas en cuanto a convocatoria y recibimiento, el trabajo y la comunidad se convirtieron en elementos clave para la realización de un proyecto que tiene bien en claro que lo primero es cumplir con la gente.

“La gente convoca. Y nosotros nos comprometemos a escucharlxs y a ofrecerles cada vez mejores espectáculos, más completos y acorde a lo que nos demanda el público”, comentó Elischer.

¿Cómo fue la organización y preparación de Amenaza Z?

En esta edición subimos el nivel: En lo técnico, en sonido, en escenario, pero también con la colaboración de lxs artistas, quienes trabajaron en conjunto en la súper producción de la coreografía de Thriller.

Es algo que nos lleva mucho trabajo, pero lo importante es que la gente esté contenta, tanto quienes vienen con sus tiendas, como el público en general, los cosplayers y demás artistas.

El organizador Marcelo Elischer no perdió la oportunidad de lookearse al estilo zombie. “Nosotros le ponemos toda la pila a la Conurbano Pop”, afirmó.

¿Cómo ves el avance respecto de las primeras ediciones a esta, que ya es la cuarta de la Conurbano Pop?

Vemos un gran cambio en la convocatoria, que fue aumentando increíblemente a medida que pasaron las ediciones. En esta cuarta, tenemos 200 stands con tiendas, y muchos emprendimientos quedaron afuera por un tema de infraestructura; también tenemos alrededor de 120 cosplayers de todas las edades.

La cantidad de gente, tanto público como artistas y emprendedores, fue aumentando considerablemente. Por ejemplo, hay un emprendimiento que se vino desde Entre Ríos hasta Hurlingham para ser parte de la Conurbano Pop. En cuanto a lxs cosplayers, la Conurbano Pop se convirtió en un punto de referencia. La masividad del proyecto se va notando con el correr de las ediciones.

¿Cómo fue la vuelta a Hurlingham con esta nueva edición?

Volvimos a Hurlingham y la recepción fue muy buena por parte de la organización del lugar. Se dieron cuenta de que lo nuestro es algo con mucho trabajo, un proyecto cultural serio con espectáculos dignos y para nada improvisados. Lo que se ve acá es un trabajo de años.

Hay un cambio de 180 grados desde la primera vez que nos presentamos acá en Hurlingham, con mucho miedo, en la edición número uno. Hoy por hoy, ese miedo ya no está, fuimos aprendiendo de nuestros errores y lo seguiremos haciendo, solucionando los inconvenientes que puedan surgir, poniéndolos el equipo y el proyecto al hombro para brindarle a la gente lo mejor. Nosotros le ponemos toda la pila a la Conurbano Pop y no nos rendimos porque entendemos que es la única forma de que algo salga adelante.

En las cocinas de la Conurbano Pop ya se está planeando la nueva edición. Para más novedades e información, recomendamos seguir al proyecto cultural en sus redes sociales.