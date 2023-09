“Anime-con 2023”: Hoy comienza la convención otaku más grande de la Argentina en La Rural

Luego del éxito en su primera edición en septiembre del año pasado, vuelve la Anime-con a La Rural: La convención de la cultura japonesa y geek que nuclea fanáticxs de todas partes en un único evento, con artistas e invitados internacionales comenzó este viernes y se extenderá hasta el domingo.

En su debut en Argentina, la Anime-con o “anicon” contó con más de 50.000 asistentes y las presentaciones en vivo de grandes bandas y solistas del mundo, como la agrupación japonesa Burnout Syndromes, conocidos internacionalmente por realizar los openings de animes como “Dr. Stone”, “Gintama” y “Haikyuu!!”; la solista chilena Simone Anisinger, los proyectos Metal Warrior, Chelotaku, Ayres, R-Project, Qué pasó ayer, entre otros.

Este año, la convención cultural japonesa en Argentina tendrá una duración de tres días, iniciando hoy desde las 14 hasta las 21, y continuando sábado y domingo, desde las 12 hasta las 20.

Respecto al predio que contemplará la Anime-con, desde su comisión organizadora informaron que, para esta edición 2023, se podrá disfrutar de dos pabellones de más de 18.700 M2, con más de cien stands, en donde se podrá probar gastronomía japonesa y acceder a merchandising de los distintos animes, mangas y videojuegos.

Además, durante los tres días de la Anime-con de este año, habrá shows en vivo con invitados nacionales e internacionales, que se presentarán en el escenario principal del evento. Dentro de los proyectos confirmados, se encuentra la banda japonesa I don’t like Mondays, que tocará durante los últimos dos días de la convención.

La banda japonesa I don’t like Mondays es reconocida internacionalmente por haber realizado la canción “Paint” de One Piece.

Dentro de las demás atracciones que se podrán visitar durante los tres días de la Anime-con, se encuentran una zona gaming free play, un salón en donde habrá consolas de videojuegos con los mejores juegos de la temática de anime del momento, que podrán probarse de forma gratuita. Entre los juegos más esperados, se encuentran My Hero One Justice 2, Jojo’s Bizarre Adventure, One Punch Man, One Piece Pirate, Jump Force.

En la convención de cultura japonesa más grande del país, también habrá un sector dedicado a los barrios de Japón, un novedoso espacio ambientado en donde se podrán probar delicias japonesas, como el yakitori, takoyaki, sushi, matcha y un montón de productos de pastelería, de la mano de reconocidos emprendimientos gastronómicos.

En la Anime-con 2023 habrá un sector exclusivo dedicado a los videojuegos más novedosos del mercado, para su uso totalmente gratuito.

Por supuesto, tal como se pudo observar en la edición debut del 2022, en la Anime-con 2023 también habrá muestras de artistas del dibujo y la ilustración. Este año, habrá un sector dedicado exclusivamente a la temática de Sailor Moon, en donde distintxs trabajadores del arte expondrán sus obras.

En la Anime-con además habrá concurso de cosplay, una exhibición especial dedicada a One Piece, en concordancia con el lanzamiento de su versión live-action en Netflix, un espacio con figuras en tamaño real de distintos animes para realizar fotografías y, para lxs otakus más nostálgicos, se estará exhibiendo uno de los autos más icónicos de la cultura pop: El Mach 5 de Meteoro.

Las entradas para la Anime-con 2023 los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de septiembre en La Rural pueden adquirirse a través de Ticketek y en puerta durante los días del evento.