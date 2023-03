“Argentina, 1985”: sin el Oscar, pero con reconocimiento infinito

Internacional en la 95° edición de los Premios Oscar, Argentina, 1985 no ganó la estatuilla que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas otorgó el pasado domingo en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles.

El film dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani estaba nominado junto a Close (Bélgica), The Quit Girl (Irlanda), EO (Polonia) y All Quiet On The Western Front de Edward Berger (Alemania), que fue la ganadora.

De esta forma, la película que recrea el Juicio a las Juntas Militares no logró convertirse en la tercera producción nacional en obtener el galardón. Este ya lo consiguieron La historia oficial (1985) de Luis Puenzo y El secreto de sus ojos (2009) de Juan José Campanella.

Sin embargo, las felicitaciones y agradecimientos por el reconocimiento internacional no se hicieron esperar. Las redes oficiales del film publicaron una foto de Darín en la piel del fiscal Julio Strassera con la inscripción “Con la frente bien alta”. A su vez, expresaron su orgullo por la película y aseguraron que “igual quedará en la historia”.

​En el mismo sentido, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) manifestó sus felicitaciones a Argentina, 1985 “por haber llegado tan lejos en la carrera por los premios de @TheAcademy”.

Felicitaciones a la producción Argentina, 1985, de @SantiagoMitre, por haber llegado tan lejos en la carrera por los premios de @TheAcademy y felicitamos a la película alemana All Quiet on the Western Front por el galardón obtenido.



¡Un verdadero orgullo! pic.twitter.com/OqGLxwyoRk — INCAA (@INCAA_Argentina) March 13, 2023

Antes de la ceremonia, Santiago Mitre había publicado en sus redes: “Pase lo que pase, el domingo va a ser un gran un día para todos los que hicimos Argentina, 1985”. En este sentido, remarcó que “esta película que retrata este hecho tan importante para nuestro país, para la democracia, para la justicia, para los relatos en relación a la Memoria, va a quedar para siempre”.

“Todo lo que se ha conseguido: las salas llenas en la Argentina, el interés que generó en jóvenes, y en lugares del mundo donde no conocían esa parte de nuestra historia, eso también va a quedar siempre”, agregó el director.

Por su parte, Axel Kuschevatzky, productor del film, escribió en Twitter: “Gracias por tanto amor, tanta pasión y por dejarnos contar una historia tan maravillosa, relevante y por sobre todas las cosas, nuestra. El de Argentina, 1985 es un viaje alucinante y una forma de buscar construir una memoria colectiva. Este agradecimiento es infinito”.

Cabe recordar que el film que volvió a poner en escena el trabajo de Strassera y su equipo legal obtuvo diversos galardones. Entre ellos se encuentran el Globo de Oro a Mejor película en lengua no inglesa y el premio Goya como Mejor película iberoamericana.

Argentina, 1985 está disponible en la plataforma Amazon Prime Video.