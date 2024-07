¡¡¡ARGENTINA BICAMPEÓN DE AMERICA!!!

Con gol de Lautaro Martínez, la Selección derrotó a Colombia por 1 a 0 en un emocionante partido y se quedó nuevamente con la Copa América, logrando el título N°16.



En el Hard Rock Stadium, de Miami, se vivió una final no apta para cardiacos entre el elenco “albiceleste” y el conjunto colombiano, donde en la previa pasó de todo.



El encuentro arrancó a las 22:15 hs, (más de una hora más tarde) por los incidentes con fanáticos sin entradas que quisieron ingresar y demoraron el ingreso.



El primer tiempo fue intenso, aunque sin demasiadas situaciones de gol. Julián Álvarez lo tuvo en el inicio, Colombia dominó las acciones en el arranque, pero Argentina logró frenarle el vértigo cuando promediaba la etapa inicial.



La mejor de la Selección la tuvo Lionel Messi después de una asistencia de Ángel Di María y también el 10 fue protagonista de una jugada que encendió la alarma: después de tirar un centro desde la izquierda quedó muy sentido en el tobillo derecho y tuvo que ser atendido. Leo volvió, tuvo algunos gestos de dolor, pero logró completar los 45 minutos iniciales.



Colombia, más allá de juego vertical y alguna pincelada de James Rodríguez, no logró llegar a fondo y Dibu Martínez apenas tuvo trabajo por algún tiro desde afuera y un cabezazo.



Sin embargo, en la parte complementaria, las conmovedoras lágrimas de Messi que salió lesionado a los 19 minutos del segundo tiempo no achicaron a la Selección.



Nicolás González, quien reemplazó al “10” entró bien al partido y Enzo Fernández y Alexis Mac Allister le dieron al equipo, la frescura del juego que le estaba faltando.



Por eso, la Selección cerró mejor el segundo tiempo, con más aire, presencia y carácter que una Colombia que se fue apagando. Pero a la que no pudo quebrar en el marcador.



Scaloni oxigenó el equipo para el alargue con los ingresos de Lautaro Martínez, Lo Celso y Paredes. El partido estaba para cualquiera.



Y cuando parecía que el partido se iba a la definición por penales, a los 7 minutos del segundo tiempo extra, los tres que ingresaron se conjugaron para darle a la Argentina el gol que valió otra Copa: Leandro Paredes recuperó una pelota, Giovanni Lo Celso habilitó a Lautaro, el goleador convirtió mano a mano ante Vargas, para decretarle el triunfo agónico y el bicampeonato.

De esta manera, Argentina otra vez es Bicampeón de América de manera justa, llegó a los 16 títulos continentales y mira a todos desde arriba.



No solamente eso, sino que también el condimento de la final fue la despedida de Ángel Di María como jugador de la Selección Argentina, en una noche muy emocionante que se vivió hasta estas horas de la madrugada del lunes.

LA CAMPAÑA DE ARGENTINA CAMPEÓN





GRUPO A



· Fecha 1: Canadá 2-0 (Julián Álvarez y Lautaro Martínez)

· Fecha 2: Chile 1-0 (Lautaro Martínez)

· Fecha 3: Perú 2-0 (Lautaro Martínez –doblete)



Cuartos de final

· Ecuador: 1-1 (4-2 en definición por penales) (Lautaro Martínez)



Semifinal

· Canadá: 2-0 (Julián Álvarez y Lionel Messi)



Final

· Colombia: 1-0 (Lautaro Martínez)