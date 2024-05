Argentina igualó ante Colombia y se clasificó al Mundial

El conjunto argentino logró meterse en la Copa del Mundo tras empatar en uno ante Colombia por la última fecha del Hexagonal final.



La Selección de Christian Meloni consiguió uno de los grandes objetivos en el torneo Sudamericano Sub 20: tras igualar ante el elenco colombiano, en el marco de la cuarta fecha del hexagonal final, la Albiceleste se aseguró un lugar en la Copa del Mundo que se celebrará en tierras colombianas.



Argentina no empezó de la mejor manera. Gabriela Rodríguez, figura del equipo visitante, y goleadora del torneo, abrió el marcador con un lindo gol de afuera del área.



La '10' remató y la pelota se desvío en una jugadora de la Albiceleste, complicando a Paulina Aprile. Sin embargo, esto no achicó a Argentina, que logró la igualdad en la segunda mitad.



Cuando se jugaban 62 minutos, el equipo argentino recuperó alto tras una mala salida de la defensa de Colombia y Verónica Acuña facturó con una definición que también tuvo un pequeño desvío que descolocó a Luisa Agudelo.

Luego del empate, el anfitrión fue con todo a buscar el 2-1 y casi lo logra con un penal que fue cobrado sobre la hora por una mano dentro del área.



Colombia ya se disponía a rematar cuando la jueza recibió el llamado del VAR para chequear la acción. Tras ver las imágenes, Alejandra Quisbert Iriondo rectificó y dio marcha atrás, anulando la pena máxima.



No hubo tiempo para más. Argentina logró un punto de oro ante las Tricolores y celebró con locura ya que aseguró la clasificación al Mundial de la categoría, que se jugará del 31 de agosto al 22 de septiembre del 2024.