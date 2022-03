Asalto brutal a una abuela de Ituzaingó: buscan videos para dar con los delincuentes

Una abuela fue brutalmente asaltada en su casa de Ituzaingó: entraron a su casa, la torturaron bestialmente y se llevaron todo. Sus familiares buscan desesperadamente videos o testigos para dar con los culpables de este robo infernal que la dejó luchando por su vida.

La abuela Pina, víctima de un robo brutal en Ituzaingó.

Una abuela de Ituzaingó se encuentra internada en terapia intensiva tras sufrir un asalto extremadamente violento en su casa. El martes 22 de marzo por la madrugada, delincuentes entraron a su domicilio y arrasaron con todo. No les alcanzó con llevarse las pertenencias y ahorros de toda una vida. La “nona Pina”, como la llaman sus seres queridos, sufrió una tortura brutal por parte de los ladrones. “La golpearon con un palo, la amenazaron con arrancarle las uñas, le quisieron quebrar un dedo y se lo doblaron, le metieron los dedos en la nariz, le tiraron agua en la cara, con un cable le dijeron que la iban a electrocutar y con ese cable después la ahorcaron“, detalló uno de sus nietos a los medios de comunicación.

Debido a la bestialidad de los hechos, días después Pina sufrió un infarto, y fue trasladada de urgencia a la clínica San Bautista, en la localidad de Libertad del partido de Merlo. Actualmente su estado de salud es muy delicado. “Llegó al sanatorio infartándose, tiene un derrame en un pulmón producto de un golpe en el tórax, su corazón funciona al 30% , sufrió un traumatismo de cráneo por un palazo en la cabeza, tiene un dedo doblado, intentaron electrocutarla. Estamos desesperados.”, declaró su nieta Aldi Vaulet esta tarde en diálogo con La Ciudad.

Uno de los posteos que piden justicia por Pina.

Aún no se ha logrado identificar a los asaltantes, por eso los familiares de Pina piden desesperadamente la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información sobre lo sucedido en la madrugada del 22 de marzo en intersección de las calles Coronel Brandsen y La Piedad. Están en busca de testigos, videos de cámaras de seguridad o relatos de gente que haya sufrido un hecho similar por la zona.

“Necesitamos que muevan cielo y tierra para encontrar a estos seres que no se cómo llamarlos. Porque me aterra la idea de que estén caminando por ahí y vuelvan a hacerle algo a alguien. No podemos dormir, tenemos miedo, impotencia, dolor. No se cómo explicar lo que estamos atravesando. Es una pesadilla de la que no podemos despertar. No vamos a parar hasta conseguir toda la información que sea pertinente”, declaró Aldi.

La investigación del caso está en manos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y la Fiscalía N°1 de Ituzaingó.