Asesoran a vecinos de Libertad sobre escrituras y regularización dominial

El Municipio de Merlo llevó a cabo una nueva jornada de asesoramiento sobre trámites de regularización dominial, esta vez orientada a vecinas y vecinos de la localidad de Libertad. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Iglesia "Dios está aquí", ubicada en la calle Abramo 665, dentro del Barrio El Ceibo, donde se acercaron los frentistas interesados en avanzar con las gestiones para obtener el título definitivo de sus propiedades.



En el transcurso del encuentro, las familias del sector recibieron orientación y explicaciones detalladas respecto de las normativas vigentes que permiten escriturar las viviendas de manera regular. En particular, la capacitación y el asesoramiento personalizado abordaron los procedimientos estipulados por la Ley de Escrituración 10.830 y la Ley Pierri 24.374, dos normativas clave para la consolidación de la propiedad inmueble en la provincia.

Trabajo articulado y despliegue itinerante

Esta iniciativa de acompañamiento técnico y legal es el resultado directo de un trabajo conjunto coordinado por el Gobierno Municipal, a través del accionar de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y la Subsecretaría de Tierras, de manera coordinada con la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.



Desde la organización explicaron que estas jornadas tienen una modalidad itinerante y se van organizando sucesivamente en diferentes barrios del partido de Merlo. La finalidad de este esquema territorial es descentralizar la atención administrativa, acercando la orientación técnica a cada comunidad para garantizar que más familias de la zona puedan iniciar y concretar los trámites de regularización de sus casas de forma sencilla.

Para quienes no hayan podido concurrir a la jornada realizada en la Iglesia "Dios está aquí" de Barrio El Ceibo, o bien deseen efectuar consultas puntuales sobre su situación particular, se recuerda que se puede acceder al asesoramiento de manera presencial en la sede correspondiente. La oficina pública atiende en la calle Libertad 843, entre J.M. Rosas y Balbín, en la misma localidad de Libertad.



El horario de atención al público en dicha dependencia municipal está fijado de 8:00 a 14:00 horas. Además, las personas interesadas pueden comunicarse por vía telefónica al número (0220) 483-8272 para resolver dudas sobre los expedientes, consultar los requisitos para la Ley de Escrituración 10.830 o la Ley Pierri 24.374 y recibir atención personalizada.