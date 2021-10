Así transformó la revolución digital el mundo de los casinos

Los juegos relacionados con la casualidad son tan antiguos como la humanidad. De las civilizaciones remotas como la griega o la romana e incluso en la antigua China. Pero, aunque era una práctica en común, no existía un lugar concreto y delimitado donde practicar esta actividad hasta el siglo XVII.

El primer casino documentado tiene fecha de 1638 en Italia, concretamente en la población de Venecia. Fue gracias a uno de sus famosos carnavales. La gente invitada, la clase alta de la sociedad veneciana, jugaba a la Basetta, un juego muy popular y que dio origen a lo que hoy conocemos como blackjack. Ya había trabajadores que gestionaban las mesas y representaban la banca, algo que también sucede hoy en día.

La evolución hasta hoy

De Venecia, los casinos se fueron popularizando por todo el país transalpino hasta salir de sus fronteras y extenderse por Europa. Por ejemplo, en Argentina, pese a tener una tradición de juegos de cartas, no fue hasta mediados del siglo XIX que empezamos a ver los primeros casinos, que no tenían nada que ver con los de hace siglos.

El próximo cambio históricamente significativo fue la migración del casino al mundo de Internet. Antes, las personas estaban limitadas a utilizar aquellos slots físicos con los que contaba el establecimiento físico más cercano y, no menos importante, aquellos que quedaban libres. Hoy día, estos tragamonedas han migrado al entorno digital y están accesibles desde el teléfono móvil o el propio ordenador.

Más ventajas que ofrece el mundo online

Uno de los reproches que se le hace al mundo online en general es la pérdida del punto de socialización entre tanta pantalla. En este caso no es del todo así. Hay modalidades de juego que permiten conectar e interactuar con los demás usuarios, si así se desea, a través de chats. La comunicación también es constante con los organizadores mediante chats, mails o teléfonos de contacto.

Otra de las ventajas que ofrece el mundo digital es la cantidad y variedad de oferta a la que pueden acceder los usuarios. No solamente se puede jugar a la ruleta, el póker o el blackjack, los tres juegos más populares, sino que hay numerosas opciones de juegos más modernos que incluso hacen uso de las últimas tecnologías, como la Virtual Reality (VR).

Pese a los miedos constantes que envuelven el mundo digital, la seguridad es uno de los pilares de los casinos online. Si para entrar en un casino físico debes estar debidamente registrado, lo mismo sucede en el mundo virtual. Sin un documento de identidad vinculado a la cuenta de un usuario, no se podrá realizar ninguna actividad.

Además, toda actividad está monitorizada y bajo control para evitar malas prácticas y garantizar el entretenimiento sin poner en peligro a los usuarios. Lo mismo sucede con las transacciones económicas, siempre realizadas a través de entidades bancarias certificadas y con toda la información encriptada para protegerse de amenazas exteriores.

¿Y qué nos depara el futuro?

El futuro es toda una incógnita, pero este sector está trabajando en mejorar cada vez más la experiencia del usuario y hay casas que siguen integrando la mencionada realidad virtual y aumentada y adaptándose al 5G. A través de unas gafas y desde el salón de la casa, dará la sensación de estar en un casino físico, ya sea en los populares Montecarlo o Las Vegas.

No es de extrañar que este sector sea observado y sirva de inspiración para otros negocios, pues están contantemente innovando sin abandonar aspectos como la seguridad y confidencialidad del usuario, convirtiéndose en toda una referencia. Hay pocos ejemplos de tradiciones de siglos de historia que se hayan adaptado tan bien a los tiempos modernos como el casino.