Avanza el dengue: descontrol y récord de casos y fallecidos

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en lo que va de la temporada 2023/2024 (semana 31 de 2023 -fines de julio y comienzos de agosto- hasta la semana 13 de 2024 -fines de marzo), se registraron en Argentina “232.996 casos de dengue (90% autóctonos, 7% en investigación y 3% importados), de los cuales 215.885 se registraron desde la semana 1 a la semana 13 de 2024″.



“La incidencia acumulada hasta el momento para el total país es de 495 casos cada cien mil habitantes. En el mismo período 512 casos fueron clasificados como dengue grave (0,2%) y se registraron 161 casos fallecidos (letalidad 0,069%15)”, informaron en el Boletín Epidemiológico sobre la situación la enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegyptis

El Centro es la región con más casos. Contabilizan un total de 130.045 confirmados, la provincia de Buenos Aires y Ciudad llegó a 66.668, seguido por Santa Fe con 29.697. En tanto Córdoba y Entre Ríos registraron 25.491 y 8189, respectivamente.



A diferencia de la semana pasada, el NOA se ubicó en segundo lugar con un total de 43.450 en lo que va de la SE31 a la SE13. Encabezó Tucumán con 19.275, seguido de los 7284 Salta (la semana pasada estuvo tercera), 7071 de Catamarca (estuvo segunda en la semana anterior), 5947 de Santiago del Estero, 3043de Jujuy y 970 de La Rioja.



En tercer lugar, se ubicó el NEA con 39.310 confirmados. Siguió Chaco en el primer lugar con 17.133, seguido de Formosa con 8814, Misiones con 7978 y Corrientes con 5385.

Sin repelentes, sin vacunas y con el Estado Nacional ausente

La ausencia de una política coordinada de parte del Ministerio de Salud de la Nación, esta haciendo estragos en la población. NO solo no hay directivas, sino tampoco medidas que permitan reestablecer la falta de repelentes y espirales. En las barriadas, la situación es crítica. Miles de contagios sin que las familias sepan como combatir el mosquito: "Es un caos el ministerio, nadie sabe que hacer" reportan desde el área sanitaria nacional.



Absolutistas del mercado, la falta de repelentes o productos que eviten la picadura del mosquito, es hoy la principal causa de contagio. La apertura de la importación tampoco dio resultado, nadie consigue.



Ante la falta de recursos nacionales, las Provincias han comenzado a hacerse cargo del problema, la Provincia de Buenos Aires comenzó a repartir repelentes en los barrios más pobres y coordina acciones con los municipios. "Nunca se vio esto, que un gobierno nacional se desentienda de un problema de salud que está en todo el País. Es la primera vez que una epidemia que causa muertes, no tenga una respuesta nacional".