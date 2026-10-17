Avistaje de aves: Este domingo, Isla Verde invita a la comunidad a participar de la jornada de ecoturismo local

El avistaje de aves es una de las propuestas del ecoturismo o turismo de naturaleza que se practica alrededor del mundo. En Buenos Aires, se puede realizar esta actividad en distintos puntos, como las áreas costeras del Río de la Plata, los espacios públicos, parques y áreas protegidas, como la Reserva Ecológica Costanera Sur, que suelen atraen a aficionadxs y expertxs en el tema.





Sin embargo, no es necesario irse hasta las zonas aledañas a la Capital Federal para poder disfrutar de la propuesta natural y turística: En la Reserva Urbana de la Defensa de El Palomar (Derqui y Corvalán) la organización ambientalista del oeste, Isla Verde, organizó una jornada de avistaje de aves para este domingo 18 de octubre a las 9.





Las aves son buenas indicadoras del estado del ambiente, ya que dispersan semillas, polinizan flores, controlan insectos y combaten plagas. Además, también inspiran y alegran a quienes las observan y visitan, con sus formas, vuelos, colores, cantos.





En la Reserva Urbana de la Defensa de El Palomar habitan diversas especies de aves, como la Monjita Coronada, parte de la fauna local que pudo verse en el último relevamiento de la zona que se realizó en el espacio verde del oeste.





Para Isla Verde, esta época es la ideal para realizar este tipo de actividades de ecoturismo, ya que las personas que participen de la jornada de este domingo podrán encontrarse con algunas especies migratorias de primavera y verano que se alimentan y refugian en la Reserva.





Según la entidad Aves Argentinas, fundada en 1916 y dedicada al estudio y la conservación de las aves silvestres y sus ambientes, cada año en el país aumenta el número de observadores de este tipo de fauna, lo que “obliga a tomar recaudos para evitar que aumente la presión que los observadores podamos ejercer sobre las aves.”





Para Aves Argentinas, es crucial que la preservación de las aves esté antes que el placer del observador a la hora de realizar un avistaje, por lo que se implora no molestar a las aves ni modificar su ambiente en el proceso de observación.





Para participar de la jornada de avistaje de aves organizada por Isla Verde este domingo 18 de octubre a las 9 en la Reserva Urbana de la Defensa de El Palomar no es necesario tener conocimientos previos, solo traer una cámara y/o largavistas, además de ropa, agua y calzado idóneo para el ambiente.