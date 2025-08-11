Axel Kicillof mañana en Ituzaingó: Obras públicas y más patrulleros:

El gobernador de la Provincia Axel Kicillof, llegará mañana a Ituzaingó y tiene previsto la entrega de más patrulleros a la policía local y la inauguración de la ampliación de la escuela secundaria N 20 y primaria N 21.

Ampliación de la Escuela Secundaria N° 20 en Colectora Sur

En el año 2005, se inaugura la ESB N°20 como una nueva institución educativa que contenía los 3 años del ciclo básico de la enseñanza secundaria. En el año 2016 y producto de un fuerte y sostenido reclamo de la comunidad, la EES N°20 amplía su oferta educativa y suma al ciclo básico, el ciclo superior. Aun así, por falta de espacio físico, nunca pudo tener los cursos en el mismo turno y debía compartir el edificio con la escuela primaria N 21. Del ciclo superior, 4to año se cursaba a la tarde, 5° y 6° año por la mañana.



La obra que inaugura el gobernador mañana, consiste en la ampliación del edificio actual que permite independizar el edificio de la secundaria con el de la primaria. Se construyeron tres nuevas aulas, cocina, gabinete de orientación y nuevo ingreso por escalera cubierta con hall.



También se construyó un acceso independiente, nueva cubierta de chapa para patio y 3 aulas nuevas más gabinete de orientación para la escuela primaria.

Mas patrulleros

En materia de seguridad, el gobernador hará entrega de 6 automóviles Fiat Cronos y 4 camionetas Ford Ranger para la policía local que pasaran a reforzar el patrullaje de las cuadriculas que tiene nuestro municipio