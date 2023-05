Barrio Procrear: los vecinos denuncian vandalismo e inseguridad

Los vecinos del Barrio Procrear en Villa Udaondo denuncian que el “vandalismo” está cada vez más crudo y le piden a la policía que recorra más el barrio para brindar la seguridad.

Una vecina del barrio se contactó con el Diario para denunciar una ola de vandalismo que sigue en el barrio: “Todos los días es igual. De noche los jóvenes caminan por las calles buscando donde poder meterse a robar. Todos los días es igual. Ahora se suman las bandas que con sus motos con caño de escape libre hacen de las suyas en la plaza del barrio”.

“Cuando está la policía, es como si nada, los vándalos se burlan de ellos. Si llega el patrullero, le sacan la droga, las botellas y se van como si nada. ” asegura Mirta otra vecina, que sufre todos los días de las corridas de chicos.

Ojos en Alerta en el barrio:

La vecina aseguró que la municipalidad ofreció el programa “Ojos en Alerta” para que suban videos de algún hecho de inseguridad en el barrio.

“Es bueno el programa, pero acá andan como si nada los vándalos y no pasa nada. Pedimos más seguridad para nosotros y nuestros hijos. No podemos esperar que haya algún muerto. Ah.. perdón..de paso del colectivo no supimos más nada, estamos esperando mientras seguimos de a pie y a nadie le importamos”.

Fuentes policiales contaron a La Ciudad que “la policía se está trabajando con medidas de seguridad más profundas para los vecinos”.

Por Ramón González