Una sucesión de robos en El Barrio Procrear de Udaondo preocupa a los vecinos. El municipio prometió soluciones

Los vecinos del Barrio Procrear de Villa Udaondo denunciaron que el barrio es víctima de bandas delictivas de jóvenes que entran a robar motos, bicicletas o lo que encuentren en su camino.

Una vecina del barrio, María Paz Amil habló con La Ciudad y alertó sobre una sucesión de robos que sufre el barrio: “Estamos pidiendo seguridad para el barrio hace muchos tiempo. Ya hubo muchos casos de robos en varios edificios. Mi vecina me llamó el martes a la noche por teléfono porque no estoy unos días en mi casa y me contó que quisieron entrar para llevarse la moto de mi marido, pero como no pudieron, fueron a otra casa y se llevaron un casco de moto”.

Jóvenes que tiran piedras para saber si los departamentos están vecinos

“Mis vecinos del barrio me dijeron que tuvieron una reunión con el comisario de Villa Udaondo y la gente de la delegación para ver como solucionamos el tema. También le pedimos que hay que tapiar los pulmones laterales para que no ingresen por ahí mas nadie. No pedimos ser un country, pedimos ser un barrio seguro. Ahora parece que lo van a cerrar y eso es lo que se debía haber hecho hace mucho tiempo”, agregó María Paz.

EL Municipio reforzará el patrullaje y se reunirá con los vecinos del barrio

La Secretaria de Seguridad Municipal informó que están al tanto de la problemática que se está viviendo en el barrio y que están trabajando junto a los vecinos desde la delegación municipal de Villa Udaondo para darle repuestas a los reclamos.

“Vamos a reunirnos con los vecinos la semana entrante para tomar la situación de raíz y terminar con la ola de inseguridad que tiene mal a los vecinos del Procrear. Ya estamos hablando sobre eso y vamos dar las respuestas”, aclaró a un vocero de la cartera de seguridad de municipio.

A la vez agregó: “Se puso una patrulla de área de seguridad que va a patrullar en distintos horarios para dar rápida repuesta al los reclamos hasta que se llegue a un plan de trabajo”.

Para los investigadores policiales, se trata de delincuentes que no son del barrio y están atento a que uno de las familias se aleje de su propiedad para entrar a robar.

El barrio Procrear tiene un total de 600 viviendas y viven unas 2500 personas. Está situado en la calle le Udaondo y se extiende hasta la calle Repetto. La delegación municipal está sobre la calle Tirador al 400.-

Por Ramón González