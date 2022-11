Benzema podría perderse el debut del Mundial

El delantero francés arrastra una lesión muscular hace un mes y ya estaría descartado para el debut ante Australia.

El goleador Karim Benzema, una de las figuras del seleccionado de Francia, continúa entrenando en forma diferenciada debido a la lesión muscular que arrastra desde hace un mes y es difícil que pueda estar el martes ante Australia en el debut del campeón en el Mundial de Qatar 2022.

La estrella del Real Madrid no llegaría al debut, sin haberse recuperado a tiempo ni haber participado de los partidos amistosos previos que jugó Francia, lo que motivaría al entrenador Didier Deschamps a descartarlo.

Cabe destacar que el delantero hizo la práctica el jueves, pero de forma diferenciada, y en rueda de prensa, Benzema explicó lo siguiente: “Estoy bien. Tuve pequeños dolores, pero no desgarros ni una gran lesión. Podría jugar, pero no al cien por cien. No se trataba de tomar o no riesgos, es que no estaba al cien por cien”.

Karim, de 34 años y que no jugó el Mundial de Rusia 2018 en el que el conjunto francés se consagró campeón del mundo, faltaría ante los australianos el martes, pero sí podría integrar el equipo en el segundo encuentro del Grupo D, el próximo sábado 26 de noviembre ante Dinamarca.

