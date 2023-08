“Brico Dúo”: Una propuesta musical conurbana sin límites

“En el conurbano siempre hay que rebuscarselá. Y eso nos representa mucho, como músicos y como personas”, destacan Alejandro Brizuela y Agustín Cogorno, los intérpretes e instrumentistas de Brico Dúo, un proyecto de música conurbana que no se casa con ningún género y apuesta a jugar con todo, sin miedos ni tabúes.

La formación artística lleva tan solo un par de meses en actividad, con Brizuela en guitarra y piano y Cogorno en el saxo y el violín, y ya se están haciendo de un renombre en distintas zonas del conurbano debido a sus presentaciones en vivo en los trenes.

Oriundos de San Miguel y José C. Paz, los músicos de Brico Dúo recorren el Urquiza alegrando a lxs pasajerxs con su repertorio, que incluye boleros, canciones de Los Simpson y temas de películas de anime.

La Ciudad conversó con los artistas de Brico Dúo acerca de su formación musical, la elección del repertorio, el ambiente musical del conurbano y los futuros proyectos.

¿Cómo fue su formación musical?

Agustín Cogorno: Empezó primero con la guitarra. Arranqué a tocar la guitarra como a los diez, once años. Me enseñó un poquito mi mamá. Y después fui a un centro cultural, a aprender ahí, y más tarde, a estudiar en un conservatorio. Estudié un año en el Juan Aguirre de San Miguel y, a los 17, arranqué a tocar el violín.

En el mismo centro cultural que enseñaban guitarra, enseñaban a una orquesta y me uní a ella. Posteriormente, en el 2019, arranqué a estudiar en el Conservatorio Manuel de Falla, en Capital, y ahí sigo estudiando y sigo formándome.

También considero parte de mi formación el tocar música popular en donde se pueda y aprendiendo de todos lados.

Yo conocí a Alejandro porque ambos estamos justamente en una banda, Alquimistas de Barro, en donde hacemos rap. Y de ahí saco mucho para mi aprendizaje. También del folclore, del tango, que son otros ámbitos en donde me he movido con otros proyectos musicales. Siempre tocando con la gente, algo aprendés.

Alejandro Brizuela: En mi caso, lo mío empezó un poco con el tema del colegio, era un ambiente en el que, de repente, yo veía que había gente que tocaba guitarra, uno apareció con un bombo, yo tocaba la flauta dulce, y así fui conociendo distintos instrumentos y me dieron ganas de tocar. Aprendí bombo, luego mi familia me compró una guitarra… Y eso fue el disparador. Al año siguiente de tener la guitarra, me anoté a un conservatorio y estudié música por seis años, de forma ininterrumpida.

Después también está la experiencia de tocar con otros músicos, eso te curte bastante y te hace aprender de otra forma. He estado en proyectos en los que hemos tocado mucho en vivo, salido de gira por otras provincias. Así se va formando la historia.

¿Cómo nació Brico Dúo?

AB: Un poco se fue dando todo. Con Agus nos conocíamos de Alquimistas del Barro y medio que se fue arrimando un poco el bochín con la idea de hacer algo en este formato de dos, de empezar a tocar, a preparar el repertorio.

AC: Un día habíamos ido al Centro Cultural Borges a ver unos conciertos de piano y a la vuelta quisimos empezar a tocar, ahí, en el momento. Ale no tenía la guitarra, pero tenía unos shakers y ahí empezamos a improvisar y nació todo.

Brico Dúo lanzó este año una Live Session con temas variados, que incluyen las bandas sonoras de películas del Studio Ghibli.

En su repertorio tienen canciones con estilos muy variados, como temas de películas de animes o boleros. ¿Por qué deciden tocar estos géneros con Brico?

AB: Creo que tocamos en esos estilos tan diferentes porque así somos nosotros, un poco de todo. Escuchamos de todo y nos vamos nutriendo de distintos ámbitos y de esa mezcla salen cosas. Se fue proponiendo ir haciendo esos temas, se fue dando.

Tratamos de hacer música “sin discriminación”, abarcando todo: jazz, chacarera, bolero. No nos gustaría cerrarnos a un género o repertorio en específico porque ni siquiera al momento de escuchar música nosotros somos así.

¿Cómo viven la experiencia de tocar con Brico Dúo en el Tren Urquiza?

AC: Está bueno, es un lindo espacio para laburar, para abrir la cancha. También para hacerte ver y equiparte si estás tocando solo, pero siempre el tocar con alguien te da un empujoncito más, un empujón de ánimo y también se disfruta más el tocar.

Igualmente,no faltan igual los malos días. Pero generalmente los días son buenos. Es más lindo para laburar los viernes, los sábados y los domingos porque la gente por lo general va a pasear. Está contenta, no va al laburo y entonces por ahí se encuentra con músicos en el tren y los mira de otra forma, con otra atención. Y eso está bueno, es una energía que se siente mucho. La verdad es que, durante la semana, hemos ido a tocar y se sentía una energía, como pesadez, cansancio. Es otra cosa.

¿Qué significa el conurbano para ustedes?

AC: El conurbano es como que no sos ni de un lado, ni del otro. No sos muy de “la ciudad”, pero tampoco sos del “campo” porque hay otro movimiento. Pero siento que el movimiento está porque estamos nosotros, nuestros colegas músicos, que nos conocemos en la mayoría de las zonas y nos tenemos a nosotros, los que activamos la movida.

AB: El conurbano es una zona que me representa mucho, en el sentido en que siempre hay que rebuscarselá. Y creo que en la música conurbana pasa mucho eso, ¿no? A veces salís a tocar y no tenés los mejores instrumentos o no tenés las mejores condiciones para ensayar o practicar. Pero vas y tocas igual.

Acá no siempre tenes los mejores recursos y no todo está predispuesto para que un proyecto florezca y, sin embargo, la movida artística florece muchísimo en el conurbano. Y siento que todos los artistas de acá compartimos eso.

En ese sentido, ¿cómo ven el ambiente artístico del conurbano?

AC: Yo te puedo hablar puntualmente del folclore y del ambiente del rap, que es quizás donde más me muevo. En el folclore lo que pasa es que, si hay 100 músicos, terminas conociendo a 90 básicamente, con la gente que asista a las peñas, los eventos, la gente que bailan. No sabría decirte si es un ambiente así como “muy unido” o algo así, pero sí se ve entre los nuestros que siempre hay un compañerismo.

En el ámbito del folclore se da mucha amistad, así como “pasajera”. Conocés a un músico en un evento, la pasamos re bien y tocamos toda la noche y compartimos ahí y ya. Es muy fácil de alguna forma pasarla bien si no conoces a nadie, y si no tenés un amigo ahí, igualmente se conecta. Ahí hay una conexión muy real, muy de la música que cantaban tu papás, o que es de la tierra de uno. Mucha gente que es de Santiago del Estero, más del norte, que es donde quizás más se funciona el folclore.

Y en ambiente del rap pasa como algo parecido. También es fácil conectar. De repente hay uno que hace beatbox, otro que rapea y se arma una ronda. Y así nomás se ponen a rapear, a compartir.

“Las redes sociales son una herramienta más, pero no es lo central para nosotros como músicos”, consideran desde Brico Dúo.

Teniendo en cuenta que ustedes quizás son más conocidos por sus presentaciones en vivo en los trenes u otros espacios, ¿cómo ven la iniciativa de las redes sociales?

AB: Las redes son importantes. Como músicos, hay que tener material para redes porque es una herramienta. Nosotros, en nuestro caso, las vemos como una herramienta más, pero no queremos que toda nuestra carrera pase por ahí.

Nosotros le ponemos más ficha al salir a la calle, a tocar en vivo, y nos gustaría que la gente nos conozca por eso. Pero igualmente entendemos que puede pasar que nos conocen por un reel de Instagram y después van a vernos tocar, y bienvenido sea.

Pero no nos lo tomamos como algo súper central. Entendemos que las redes son parte de las reglas de juego actuales, porque por ahí hay mucha más difusión. Pero no queremos que se pierda de vista lo genuino del “está pasando ahora”, en pos de posar para una publicidad.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Brico?

AC: Tenemos en mente armar un nuevo Live Session, eso es lo más pronto. Pero igualmente, a futuro, estamos planeando el presentarnos como músicos a distintas audiciones para tocar en cruceros, como invitados. Y llevar por otros lados la música de Brico.