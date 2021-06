“Bualichero”: moda del Conurbano para el mundo

La Ciudad charló con la diseñadora Aldana Vega que desde su taller en Villa Transradio, confecciona los vestuarios de las grandes figuras traperas argentinas que pisan fuerte en todo el globo.

“Gualicho” es un término muy utilizado por fuera del origen etimológico de los pueblos que lo crearon. Es muy común oírlo en las calles o en los barrios. En el conurbano por ejemplo, “gualicho” lejos de ser considerada erróneamente como algo malo, encarna una especie de “magia del bien”, así lo define la diseñadora Aldana Vega, creadora de la marca “Bualichero”, que está vistiendo a figuras nacionales del ámbito del trap de la talla de Cazzu y que se encuentra funcionando en el taller que la vio nacer en Villa Transradio, Esteban Echeverría.

Diseñando ropa a la que ella llama “conurbánica”, Aldana Vega y Bualichero están pisando fuerte en un mundo de la moda que muchas veces ha pecado de elitista y que, hoy en día, tiene en su escenario y en el detrás de escena a modelos y trabajadoras con orígenes barriales que insisten en hacer arte del conurbano para el mundo.

El 4 de julio, Vega realizará un desfile conurbano con su marca en Lomas de Zamora, cortando la calle para demostrar que ambos mundos, moda y barrio, pueden fusionarse y crecer sin tener límites.

¿Cómo empezó tu pasión por el diseño? ¿Cuándo comenzaste a diseñar?

Empezó cuando era muy chica. Tengo cuadernos de cuando tenía seis o siete años llenos con dibujos de ropa o figurines. También me gustaba mucho agarrar ropa vieja y customizarla o transformarla.

¿Crees que te encontraste con trabas en el mundo del diseño de moda, ya sea por ser mujer, ya sea por ser del conurbano?

-No sé si exactamente me pasó eso en el mundo del diseño, pero sí reconozco que en la vida es un poco una traba ser mujer. Me acuerdo de ir a hacer pasantías a todos lados, viajando sola dos horas lejos de casa, dejando a mi mamá en casa con el corazón en la boca. Claramente para una mujer desde el “vamos” las cosas siempre son más difíciles.

En cuanto a ser del conurbano, sí, me he encontrado enfrentando chistes, sintiendo que tengo que ocultar una parte de mi vida por el miedo a no encajar… Pero era algo que yo tenía instalado en la cabeza, esa idea que tenemos como sociedad de que siempre hay que “salir del barrio” para realizarse. Una vez que solté eso, todo fluyo hermoso. Ahora soy esto y amo tener mi barrio marcado en todo lo que hago.

¿Cómo nació el nombre de tu marca, “Bualichero”? ¿Qué significa para vos?

-Buali surge partiendo de la idea de inventar una palabra como nombre de la marca. Éste fue un consejo de mi profesor de marketing, para poder aparecer primero en buscadores y que sea fácil para la gente encontrarte. Pensando en palabras para componer una nueva, había una que en ese momento se escuchaba mucho en el barrio, que era “gualicho”. A mí me gustaba como sonaba, pero no el significado con el que se lo asocia. Entonces decidí armar una palabra que, para mí, englobara lo opuesto, que sería como una “magia del bien” y cambié la G por la B y quedo “Bualichero”.

¿Cómo fue recibido en el mundo de la moda?

-Por suerte, creo que fue recibido bien. Al principio fue difícil para algunos entender a dónde iba lo que hacía, pero no tardó mucho en ser aceptado, sobre todo porque, paralelamente, el trap y el movimiento urbano venían haciéndose cada vez más presentes, y eso fue un gran atajo.

¿Te encontraste con un ámbito solidario, de sororidad con las mujeres del trap argentino? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo describirías ese ambiente para las mujeres?

-Totalmente. El ambiente entre las mujeres del trap es de total colaboración y buena onda. Siempre la mejor, siempre apoyándonos y caminando juntas.

Aldana con Cazzu

¿Qué se siente estar trabajando con grandes figuras nacionales de la escena trapera, como Cazzu?

-Para mí trabajar con Cazzu es un honor, una de las cosas que más disfruto y me divierten.

¿Cómo ves que confluyen los mundos “conurbano, trap y moda”?

-Fluyen juntos y fluyen excelente. El trap se crió en las plazas, con pibes que juntaban entre varios para comprar una gaseosa. Hoy ellos son lo popular, lo novedoso, y claramente eso repercute en moda.

¿A quiénes consideras tus mentores/as y/o referentes en tu carrera?

-Creo que mi primer gran referente fue Alexander Mcqueen. Me maravilló la sensibilidad de sus colecciones y el querer comunicar algo, más allá de solamente “hacer ropa bonita”. Después, a nivel nacional, Martin Churba y su trabajo de los textiles siempre me pareció descomunal, y me sirvió como empuje, para decir “ah ok, se puede hacer arte en la ropa.”

¿Cómo describirías tu camino, tu carrera y trayectoria en el ámbito de la moda?

Siento que no fue fácil, pero que disfruté cada momento, incluso los que quizás no fueron tan buenos. Soy feliz y afortunada de, bien o mal, hacer lo que amo, y me siento exitosa por eso.

¿Cuál fue, a tu consideración, tu “primer gran diseño”? Ese el que vos decís “con esto, ya llegué”.

-Creo que aún no logro decir “con esto ya llegué”. Estoy en eso. Sí hay varios diseños que me enorgullecen y siento que fueron muy relevantes en mi carrera, como el diseño de la portada de L`Officiel de 2018.



¿Consideras que el mundo del diseño de moda es elitista?

-Si, creo que sí, o por lo menos así lo era. Cuando yo era adolescente, la moda era el glamour, el lujo. No tenía nada que ver conmigo ni con cualquiera clase media-baja. Acceder a ropa de diseñador significaba tener cierto poder adquisitivo y, así y todo, si podías conseguir algo de diseñador, la gente del mundo de la moda te miraba como si fueras “sapo de otro pozo”.

¿Cómo crees que influye tu “identidad conurbana” a tu trabajo en el diseño de moda? ¿Sentís que el conurbano aporta e identifica, hace realzar tu trabajo, le da una impronta en especial?

-Mi identidad, mi historia, mi folclore influye al cien por ciento en mi identidad como diseñadora. Todo lo que soy lo plasmo en mi diseño y mi mensaje. Abrazo mi cultura, la tomo y quiero que este muy presente.

Claramente, en un mundo elitista donde nadie ve más allá del lujo, venir del conurbano y con otra forma de ver la vida le da a mi trabajo algo muy especial. Me hace muy feliz ser totalmente yo en la moda, con mi crianza con mis raíces, amando todo y no renegando de eso.

¿Qué les dirías a las mujeres emprendedoras del conurbano que quieren comenzar en el arte del diseño de moda?

-Que empiecen, con lo que hay, con lo que pueden, pero que empiecen. Que no duden en buscar y brindar ayuda. Yo, por mi parte, siempre estoy tratando de responder dudas y darles una mano a quienes necesiten una guía. Creo fervientemente en que el futuro de la moda es colaborativo y es con tod@s.