Bullrich piensa en dar de baja los programas sociales y pone de ejemplo Parque Leloir

Joaquín de la Torre, senador provincial bonaerense y futuro ministro de desarrollo social si gana Patricia Bullrich, criticó duramente el sistema actual del Gobierno sobre los planes socialesy afirmó que la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio “está pensando en que sea un derecho igual al cobro de desempleo”. En este caso, el plan duraría solo unos meses.

“El primer impacto allá por 2009-2010 fue bueno por quienes recibían un plan social se ponían el mameluco, agarraban la herramienta e iban a trabajar. Cuando cobraban a fin de mes, sentían que cobraban un sueldo porque salían trabajar y sabían que no era para toda vida.Había contraprestación y no era un derecho eterno“, analizó el ex intendente de San Miguel.

De la Torre contó que un ministro del actual Gobierno le hizo una fuerte radiografía sobre en qué situación está la gente que tiene hoy un plan social para pasar a un empleo. “El 33% necesitaría una pequeña capacitación, el otro 33% no menos de 3 años y el otro 33% no podrían volver nunca al empleo. Cuando nosotros le decimos que es para toda la vida, le rompimos su dignidad”, criticó. Con el mismo diagnostico, De La Torre asume que un tercio de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, se quedará sin asistencia social, es decir 500.000 personas

El senador puso como ejemplo el Polo Gastronómico de Parque Leloir en Ituzaingó. “No consiguen lavacopas ni gente para la cocina.Porque no hay gente que tenga el hábito del trabajo, hemos logrado destruirlo”.