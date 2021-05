Buscan intensamente en Libertad a una joven de 16 años que desapareció ayer

Gladys Del Valle Díaz, una joven de 16 años con domicilio el Libertad partido de Merlo, es intensamente buscada por su familia y la policía Bonaerense luego que despareciera de su domicilio ayer a las 10 de la mañana. Su madre Ramona Blanco, luego de realizar la denuncia por la ausencia de su hija, relató que ayer por la mañana se percata que su hija no estaba en su casa y que al parecerle extraño, comenzó a buscarla sin resultado.

“Mi hija no es de salir, no sabe manejarse en la calle, no tiene celular y nunca sale de la casa” aseguraba su madre en la denuncia policial

También podes leer Llega el Mercado Federal Ambulante con 11 cortes de carne y bolsones de verdura y fruta a precios increíbles

Gladys de 1,65 de altura, salió de su casa con una pantalón de jean y una campera negra. y fue vista por una prima temprano tomándose un colectivo de la linea 503. Desde ese momento, no se tienen más noticias de Gladys.

La búsqueda en la que participa la familia, la policía y el Municipio, tiene como teléfono de referencia el numero 1168863183 (La madre)