Búsqueda urgente en Merlo: una adolescente de 14 años está desaparecida

Se ha activado una búsqueda urgente en el partido de Merlo para dar con el paradero de Maitena Luz Rojas Garofalo, una adolescente de 14 años que fue vista por última vez el miércoles 8 de abril.



La joven es alumna de tercer año en la Escuela Secundaria Media N° 16, ubicada en Jujuy y Juan Manuel de Rosas, y la alerta se encendió luego de confirmarse que no asistió al establecimiento educativo en el turno mañana como lo hacía habitualmente.



De acuerdo con la descripción física proporcionada, Maitena mide aproximadamente 1,50 metros, es de contextura delgada, tiene tez blanca, ojos color celeste grisáceo y cabello castaño con flequillo. Como seña particular que facilite su identificación, posee una cicatriz sobre la ceja izquierda.



Al momento de su desaparición, vestía un buzo color verde oliva, un pantalón de jean azul claro desgastado y zapatillas negras, además de llevar una mochila de color beige.



La investigación judicial señala que la joven dejó mensajes dirigidos a sus allegados y no lleva consigo su teléfono celular. La causa, caratulada como averiguación de paradero, está a cargo del Dr. Filipini de la UFI N° 8 de Morón, quien trabaja de manera coordinada con la Comisaría Merlo 1ra y la DDI local.



Se solicita a toda persona que pueda tener información sobre su ubicación comunicarse de inmediato al 911 o al contacto de su familia 11-5422-1361 para colaborar con la búsqueda.