“Cable a tierra”, la organización que le hace frente a la pandemia y asiste a decenas de niñ@s en los barrios

Una de las problemáticas que pasa casi inadvertida al interior del debate público tiene que ver con la realidad de l@s niñ@s en el transcurso de la pandemia. Más allá de la discusión respecto del tiempo en el que las escuelas permanecieron cerradas, son muy pocos los que se detienen analizar las dificultades que atravesaron l@s más pequeñ@s durante estos tiempos tan oscuros que nos tocó atravesar. Ante esto, “Cable a tierra”, una organización establecida en Morón, recorre los barrios populares en pos de transformar en sonrisas las angustias que se viven en estos sectores. El juego, los talleres y los debates forman parte de la rutina diaria de esta agrupación que le hizo frente al coronavirus y está lista para retomar sus actividades.

“En el transcurso de la pandemia, nuestra tarea se centró en el acompañamiento a las familias, pero también estuvimos más atentos a que se garanticen los derechos de l@s niños, la gestión de algunos trámites y demás cosas. También intentamos colaborar con el comedor en el barrio La Candela y estuvimos en contacto diario respecto a cómo se desarrolló la situación sanitaria allí”, reconocieron desde este colectivo en diálogo exclusivo con Diario La Ciudad. A su vez, manifestaron que, pese a la imposibilidad de realizar talleres presenciales, “tuvimos algunas actividades virtuales con diferentes jóvenes del barrio y de alguna u otra manera nos acercamos para saber cómo estaban l@s niñ@s. La conexión a internet fue compleja”.

A partir del vínculo estrecho con el lugar, las familias y las juventudes, “Cable a tierra” pudo ingresar a La Candela y realizó propuestas recreativas focalizadas en las necesidades de l@s más pequeñ@s. Es por esta razón que la imposibilidad de acercarse de manera presencial a su espacio de encuentro fue una de las cosas que más los afectó a partir de la llegada de la pandemia.

“Creemos que con las infancias que venimos trabajando, lo que más afectó es la pata afectiva. Con nuestros talleres intentamos sostener algún ida y vuelta, pero costó mucho al solo disponer de un solo dispositivo tecnológico. Hay una falta de logística en ese sentido, no todos pudieron acceder a las tecnologías de la mejor manera, por lo que el acompañamiento no fue el deseado. Para los más peques es más difícil la virtualidad. Necesitábamos de vuelta el contacto con sus comapañer@s, amig@s, la instancia del juego. Eso no se puede trasmitir mediante la virtualidad. Queremos volver a retomar todo lo que no pudimos construir en estos tiempos”, expresaron.

En relación al futuro, el objetivo es claro: recuperar las conexiones con la comunidad. “La idea para un futuro es sumar talleres culturales. Cable está abierto a las propuestas de los talleristas y a seguir fortaleciendo las actividades que ya se realizan en el barrio. Acompañar a las familias, seguir con eso y sumar nuevas actividades de acuerdo al contexto que atravesemos”, concluyeron.

Talleres de panadería, danza, música, de oficios, sumados a propuestas recreativas para l@s más pequeños, apoyo escolar y acompañamiento a los merenderos son algunas de las propuestas que realiza “Cable a tierra”, un espacio que se carga al hombro las necesidades de todo un barrio y las transforma en sonrisas.

¿Cómo ponerse en contacto con la agrupación “Cable a tierra”?

Si estas interesado en conocer más detalles del colectivo “Cable a tierra” o realizar donaciones a la organización, podes ponerte en contacto al 2092-6427, enviar un correo al asociacioncableatierra@yahoo.com.ar o mandar un mensaje privado a https://www.instagram.com/asociacioncableatierra/.