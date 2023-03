Ola de calor: faltazo de cursos enteros y reclamo de padres en uno de los colegios más tradicionales de Ituzaingó

Las familias de varios de estudiantes del Colegio Madre Sofía Bunge de Ituzaingó denunciaron las malas condiciones en las se desarrollan las clases los chicos, y piden que los directivos tomen cartas en el asunto.

La ola de calor no da respiro y las tareas de cada día se vuelven cada vez más agobiantes. Este problema afecta a a todos los sectores de la sociedad, pero con el comienzo de clases, la situación en los establecimientos educativos de Buenos Aires se ha vuelto insoportable.

Es el caso que se está viviendo en el Instituto Madre Sofía Bunge de Ituzaingó. Allí, debido al calor extremo que hace en los distintos sectores del colegio, las y los estudiantes tienen grandes complicaciones para asistir a clases. Es por esto que alumnos y sus familias están reclamando a las autoridades que hagan algo al respecto, ya que la situación es insostenible.

Las familias de los estudiantes denuncian que el calor extremo en el colegio hace imposible la asistencia a clases.

“Los salones no tienen aire acondicionado y los ventiladores tiran aire caliente. Hay poco aprovisionamiento de agua fría, y los chicos la pasan muy mal: salen con dolor de cabeza, todos transpirados, colorados, algunos con golpe de calor y otros hasta han llegado a vomitar cuando llegan a la casa porque no aguantan”, relataron los padres a Diario La Ciudad.

El calor extremo en el colegio

El reclamo se hace extensivo a los estudiantes de todos los niveles educativos, quienes sufren el calor extremo en el colegio. “La verdad que es inaceptable que pasen estas cosas, y más en un colegio privado o semi privado, y religioso. Si bien las causas son estas olas de calor que venimos padeciendo en la provincia y afecta a todos, entendemos los padres que en el colegio los chicos deben estar cómodos y frescos para poder estudiar tranquilos”, añadieron los denunciantes.

Las madres y padres se han reunido con autoridades del colegio para discutir qué hacer ante la situación de calor extremo, pero no han llegado a ninguna conclusión. “Ellos dicen que no tienen plata y que el Estado allá por el 2001 le sacó gran parte del subsidio y ahora solo les alcanza para pagar unos sueldos de personal docente y no docente. Acusan una alta morosidad de los alumnos, pero es algo que no podemos comprobar nosotros”, contaron los padres del colegio que actualmente cobra una cuota de $23.000 para el nivel primario.

Los niños, entre los grupos de personas que se pueden ver más afectados por las olas de calor.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, las familias han intentado comunicarse con la DIEGEP (Dirección de Educación de Gestión Privada) correspondiente, pero no recibieron respuesta hasta el momento. Por esto, han decidido organizar faltazos de cursos enteros para visibilizar la dimensión de la problemática. Hay padres que piensan mantener esta decisión hasta que bajen las altas temperaturas.

Falta de soluciones

“La escuela dice que hacen juegos con agua, que tienen varios dispenser de agua fría, etc… pero los chicos nos dicen totalmente lo contrario. Nosotros les enviamos agua fría y también les decimos que vayan a refrescarse las veces que necesiten y que si la maestra les dice algo le digan que tienen mucho calor y que si no la maestra se comunique con nosotros”, expresaron los papás sobre la situación de calor extremo que se vive en el colegio.

“Así esta más o menos la situación de este colegio, del cual no estamos en contra, ni queremos perjudicar, pero los directivos no se hacen cargo de nada. Los padres estamos dispuestos a colaborar en todo lo que haga falta y en todo lo que podamos, pero el colegio no aporta nada, pareciera que no le importara el bienestar de los alumnos”, denunciaron las familias. Y agregaron: “No propone suspender clases, o dictarlas por plataforma, no propone nada”.