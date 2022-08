Explotó Cambiemos: Carrió acusó de corrupción a casi todos los dirigentes de su propio espacio

La interna de Juntos por el Cambio volvió a recalentarse con gravísimas acusaciones de Elisa Carrió a casi todos los dirigentes de su propio espacio.

Carrió objetó debates internos en la alianza y centró sus cuestionamientos, en una entrevista en LN+, contra el presidente del bloque de diputados de Pro, Cristián Ritondo, el actual legislador y exministro del Interior Rogelio Frigerio, y el extitular de la Cámara de Diputados durante el gobierno anterior, Emilio Monzó, entre otros.

Las frases de Carrió que causaron polémica

“Hubo un sistema de impunidad garantizado sobre San Isidro, con los fiscales [Julio] Novo y [Claudio] Scapolán (acusados por vínculos con el narcotráfico).

“Este fue un acuerdo de Massa con el gobierno de Juntos por el Cambio . Básicamente [el exministro de Seguridad bonaerense, Cristián] Ritondo , y el que era ministro de Justicia, de negocios con el massismo, Gustavo Ferrari”.

. Básicamente [el exministro de Seguridad bonaerense, , y el que era ministro de Justicia, de negocios con el massismo, Gustavo Ferrari”. “Hay personas clave de Juntos por el Cambio que hacen negocios”.

“En un año van a salir riquísimos [José Luis] Manzano, [Daniel] Vila, Mauricio Filiberti (dueños Edenor) y Massa por Aysa. Aysa es una caja. Y es de Massa. Antes fue del [exministro del Interior, Rogelio] Frigerio . Antes, la casta de Aysa era de Frigerio .

. “[Frigerio] me puso un amante en una lista, y dije ‘ Me bajo de la lista de Capital si no me sacan a la amante de Frigerio , que estaba incluso como su testaferro’. La hija estaba con problemas de abuso”.

, que estaba incluso como su testaferro’. La hija estaba con problemas de abuso”. “Hacia adelante, Juntos por el Cambio tiene que tener reglas decentes, tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios”.

“Yo sé que en la Cámara [de Diputados, Emilio] Monzó tenía negocios con Massa porque lo veía”.

porque lo veía”. “En un momento iba a ser presidenta de la Comisión Bicameral del Ministerio Público , que era un sostén y una seguridad para los fiscales, pero quien me veta fue el massismo . Luego, Monzó me dijo: ‘Hubieras hablado conmigo ’. ‘Claro, porque vos sos el socio del massismo ’, le dije”.

, que era un sostén y una seguridad para los fiscales, pero quien . Luego, ’. ’, le dije”. “Estaba como atragantada de no poder decir algunas cosas en el nombre de la unidad”.

Hacia delante, Juntos por el Cambio tiene que tener reglas decentes , tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios”, afirmó. Además, expresó que tenía la necesidad de exponer la situación interna y contó que coincidió incluso con Mauricio Macri en ese punto

La líder de la Coalición Cívica sostuvo que, hasta antes de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, había dos posturas enfrentadas dentro de la coalición. Según explicó, un sector que buscaba llevar a la fuerza hacia un acuerdo con un “neo PJ con Massa”, mientras que otro, en el que se incluyó, detrás de un “panrepublicanismo”.

Sin embargo, al momento de mencionar los liderazgos internos, Carrió omitió este martes a Bullrich, pese a que se trata de la presidenta de Pro. Solo habló de Macri, en el Pro, de Morales, en la UCR, y de ella, como referente en la Coalición Cívica.

“ Macri y yo somos los líderes de Juntos por el Cambio , del Pro y la Coalición Cívica, que fuimos los que armamos. Y está el líder del radicalismo, que es el presidente del partido. Cada uno es líder de su espacio. Los que estamos de acuerdo, y en esto también estuvo de acuerdo Gerardo [Morales], que estas son las reglas”, señaló.

También en Ituzaingó

En nuestra ciudad, Sergio Crego, ex concejal y actual referente de Horacio Rodriguez Larreta acusó a sus antiguos compañeros de banca Gaston Di Castelnuovo y Ana D Benedetto de ser aliados al oficialismo.

“No puedo estar en un bloque en el que se aprueban la subas de los impuestos y se niegan a interpelar al intendente para que de explicaciones por el incremento desproporcionado de la tasa de servicios generales“. explicó Crego a La Ciudad. ” Yo soy opositor, y ese rol a los otros concejales de Cambiemos no les gusta. Me costó horrores convencerlos de que votaran en contra de la rendición de cuentas, querían votar a favor”. Estoy seguro de que tienen un acuerdo con el intendente, y yo en esa yo no entro”, afirmó categórico el exconcejal de Cambiemos Ituzaingó.