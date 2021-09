Cara a cara con vecinxs: El presidente Alberto Fernández estuvo ayer en Ituzaingó en una casa de familia

Sin prensa y con la idea de hablar cara a cara, el Presidente de la Nación Alberto Fernández estuvo ayer en nuestra ciudad reunido con vecinos y vecinas de Ituzaingó.

“El presidente no quería que se supiera porque prefiere estar caca a cara con los y las vecinas sin el alboroto que genera la prensa. Esa era la consigna, charlar con tranquilidad con vecinxs cara a cara” aseguró un funcionario municipal. “Alberto estuvo acompañado solo por el intendente municipal Alberto Descalzo, sin más funcionarios.“

“El cara a cara es fundamental para poder acercarnos más a las familias, queremos conocer de primera mano cuales son las necesidades, reclamos y perspectivas de nuestra gente” aseguraban desde Casa Rosada.

En la charla, el grupo de 15 vecinos y vecinas dialogaron sobre la marcha de la economía, las preocupaciones de las familias en este tiempo y la inseguridad. “Fue una charla amena, franca, pudimos decirle al presidente lo que nos está pasando. Fue una experiencia única poder hablar con Alberto Fernández cara a cara“. relató una vecina que estuvo presente en la charla

“Hoy el Presidente de la República Alberto Fernández junto a nuestro intendente Alberto Descalzo se reunieron con vecinos y vecinas de Municipio de Ituzaingó. Gracias Alberto por escuchar a nuestros vecinos” escribía en Facebook Diego Perez, un vecino presente en la reunión.

El living de una casa de familia fue el lugar de reunión

“Lo que hicimos mal, lo corregiremos. Lo que no hicimos, lo haremos. Los errores cometidos, no los volveremos a cometer. Pero, por favor, no condenemos el país al retroceso“, expresó el Alberto Fernández.

Los números macro tienen que seguir mejorando, como hasta ahora, pero con eso no alcanzó. Hay que reactivar el consumo”, aseguran en el gobierno. También puntualizan que estos días estuvieron conversando que “hay que ubicar en el mapa los distritos en los que nos fue mal; concentrarnos en el mensaje que dio la gente y mejorar las condiciones de vida”.

“En lo económico vamos a seguir con lo que se viene haciendo. El problema fue que no nos dio el tiempo, entonces vamos a acelerar”. Tiene que haber fuertes medidas para el bolsillo. Unidos y laburando llegamos”, arengan y prometen que de acá a noviembre “vamos a hacer todo y más“.

Desde la Rosada admiten que “a la gente no le alcanza su salario”, y dicen que esto lo tenía muy en claro Cristina Fernández de Kirchner. “Ella sabía que para ganar las elecciones había que inyectar plata en los sectores medios y bajos. Incluso hace un par de semanas recordó en un discurso que Néstor imponía las mejoras de salario por decreto”, puntualizan. Además, expresan que ese era un reclamo que “se venía escuchando en todas las recorridas que hacíamos”. “Yo te votaría, pero no llego a fin de mes”, admiten algunos candidatos que decían los vecinos cuando caminaban el conurbano.