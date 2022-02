Todas las actividades del Carnaval en Ituzaingó

Este viernes comienza el carnaval e Ituzaingó tendrá muchas actividades culturales para festejarlo.

Musica en las plazas

Plaza 20 de Febrero

Domingo 27/2

La Bomba de Tiempo: A partir de las 20:30hs, junto a bandas locales

Lunes 28/2

Nonpalidece: A partir de las 20:30hs, junto a bandas locales

Plaza San Martín

Sábado 26/2

Patio Del Folklore: Presentación del “Dúo Amas”. 18 a 21hs

Presentación del “Dúo Amas”. 18 a 21hs Cine al Aire Libre: Proyección de “No soy tu mami” de Marcos Carnevale, a las 21hs.

Domingo 27/2

Baldosón del Tango: Música para bailar, de 18 a 21hs.

El Cosquin en el Teatro Municipal

El Gobierno Municipa invita a los vecinos y vecinas a participar del evento “Cosquín Ituzaingó”, que se llevará a cabo el sábado 05 de marzo a las 20hs en el Teatro Gran Ituzaingó (Mariano Acosta 55).

El mismo contará con la participación de la Compañía Municipal de Danzas Argentinas; la pareja de baile tradicional Agustina Paredes y Facundo Gerónimo; el conjunto Instrumental Villa – Astengo; Cecilia Salvador, solista vocal; el dúo vocal Dos Puntos; el solista instrumental Mario Guerrero y el conjunto de baile folklórico “El Estribo”.

Las entradas podrán retirarse de forma gratuita a partir del miércoles 02 hasta el sábado 05 de marzo, de 9 a 20hs, en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).

Cine a cielo abierto

Una nueva jornada de “Cine al Aire Libre”; el día sábado 26 de febrero en la Plaza San Martín (24 de Octubre y Mariano Acosta), a las 21hs. El mismo se suspende por lluvia.

En esta oportunidad, se proyectará el film “No Soy Tu Mami” (2019). La sinopsis de la misma es: “Paula es directora de una revista para la mujer moderna: liberales, independientes y comprometidas. Las ventas tan bajas auguran un futuro bastante desolador y para salvar la publicación, se ve forzada a escribir una columna especial sobre maternidad. No tan cómoda para hablar sobre ese aspecto, Paula decide expresar lo que siente al respecto. Así nace la columna “Razones para no ser madre”, donde se dedica a derribar todos los mitos sobre maternidad y que, de manera sorpresiva, se convierte en un suceso de ventas entre las madres y las no madres.”. La película fue dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Julieta Díaz, Pablo Echarri y Sebastián Wainraich.