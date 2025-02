Carnavales en el Oeste: conocé el cronograma completo de corsos con sus días y horarios

Desde la recuperación de los carnavales, gracias a resolución de aquel Decreto N° 1584/10 que les devolvía el lugar que les había sido quitado, cientos de murgas se han vuelto a levantar. Es así como la voz y la música de estos grupos ruge una vez más en calles y plazas de diferentes puntos del país.



Un detalle particular de las murgas, especialmente aquellas arraigadas a sus comunidades, es que cuentan a su modo la vida del barrio, de sus habitantes, tanto las desgracias como las alegrías. Es correcto afirmar que las murgas son la voz de quienes no tienen voz y de quienes no suelen ser tenidos en cuenta ni escuchados, sobre todo en contextos donde la exclusión y las discriminación son moneda corriente en la sociedad.



Los carnavales, suprimidos por la dictadura a través del Decreto N° 21.329 y recuperados en 2010, tienen una presencia importante en zona oeste con una amplia variedad de grupos dedicados a esta celebración. La idea es repasar, en las siguientes líneas de esta nota, algunos de los eventos que tendrán lugar este y el próximo fin de semana en los distintos barrios.

Carnavales en Ituzaingó: presentaciones de "Los incorregibles", "Avivando la Locura", "Los, las les Que Quedamos" y "Los Pirados del Oeste"





En el partido de Ituzaingó hay una amplia gama de agrupaciones murgueras que, entre ensayos y presentaciones, animan las tardes de los barrios. Así es con sus bailes y saltos, también con sus bombos y redoblantes, los murgas se vienen preparando para celebrar los carnavales.

Hay que prepararse y disfrutar, ya que tanto este como el próximo fin de semana no cesarán las propuestas carnavalescas. A continuación te detallamos todas las presentaciones de murgas ituzainguenses, con sus días y horarios:





Sábado 22/02 - Los Dichosos de Udaondo: de 18:00 a 1:30hs en Del Pretal, entre Chimbora y Nicolás Repetto.

Sábado 2 de marzo - Avivando la Locura: de 18:30 a 1:30hs en Plaza Barrio Nuevo (Fitz Roy, entre Facundo y El Chacho).

Domingo 2 y lunes 3 de marzo - Los, las, les Que Quedamos: de 18:30 y 1:30hs en Boulevard Fleming (Blvr. Fleming y León Bloy).

Martes 4 de marzo - Los Pirados del Oeste: de 18:30 a 1:30hs en Fragata Sarmiento y Ramírez.

Sábado 15 de marzo - Los incorregibles de Ituzaingó: de 18:30 a 1:30hs en Bermejo y 3 de Octubre.

Carnavales en Morón: diferentes propuestas musicales y murgas





Este fin de semana, en el partido de Morón, se podrá disfrutar de varias presentaciones de grupos musicales y murgas del distrito. En esta oportunidad desde la organización de la Fest Feria anunciaron, a través de sus redes sociales, la realización de diferentes shows y espectáculos.



Tanto este viernes 21 como el sábado 22 y el domingo 23 de febrero se desarrollarán, a partir de las 19:00hs en la Plaza San José (Burgos y Solari), las siguientes presentaciones: