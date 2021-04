Caro Tapia lanzó el álbum ‘Serpiente Emplumada’, donde la energía femenina es protagonista

La cantante y compositora Caro Tapia, oriunda de Castelar, acaba de lanzar el 1° de marzo su tercer disco, denominado ‘Serpiente Emplumada’, el cual fue grabado en formato trío junto con Juan Cravenna (violín y coros) y Javier Menichini (guitarras).

Se trata de un álbum compuesto por siete canciones con una sonoridad latinoamericana de pinceladas contemporáneas, trabajado en un trío de cuerdas de cámara, al que Caro le aporta sus acordes en cuatro y guitarra. También participaron de la grabación como invitados especiales Patricia Szilágyi (piano), Vicente Graziano (flauta traversa) y los percusionstas Jerónimo Peña y Jorge Sottile.

El disco posee temas que conectan con las aves, otras con la intimidad del sonido del agua y demás elementos, mientras que otros con propuestas rítmicas y vocales más asociables a la sexualidad, y otras a la celebración y al baile.

Diario La Ciudad le realizó una entrevista a Caro Tapia para hablar acerca del reciente lanzamiento de Serpiente Emplumada y lo que su obra artística tiene para ofrecernos en esta nueva entrega. Durante su realización, la cantautora transitó la gestación de su hijo Mirlo, lo que enriqueció su experiencia musical a lo largo del proceso.

¿Cuáles son los mensajes y deseos que transmitís en las canciones que compusiste para Serpiente Emplumada?

El mensaje principal es la reivindicación de la energía de la serpiente, animal que simboliza transculturalmente lo cíclico, erótico (eros en los amplios términos de amor, pasión, deseo), subterráneo, zigzagueante, espiralado, explosivo de la energía femenina. Un costado de esta energía al que la cultura patriarcal, más que dado la espalda, ha anulado. Así, a la serpiente se le pisa o se le corta la cabeza, como índice inaugural de la civilización de la razón, el orden y el progreso.

Sólo revitalizando y recirculando nuestro universo emocional, integrándolo a lo que somos, dando el lugar que merece nuestra propia exploración, vamos a dejar de seguir instrucciones y a sentirnos con la fuerza e idoneidad personal y colectiva de cocrear una realidad distinta.



Desde su propuesta musical, vocal, compositiva y conceptual, Serpiente Emplumada busca enaltecer y honrar este aspecto de la energía femenina.

Qutzacoátl, Kukulkán, Amaru son nombre para esta divinidad (deidad mesoamericana) que viene, entre otras cosas, a reunir e integrar los elementos de la naturaleza.



¿Qué simboliza personalmente para vos la Serpiente?

Después de haber investigado a nivel teórico y vivencial la energía de la serpiente, no sé si ya puedo hablar de una simbología personal. La serpiente es esa energía revolucionaria en los cuerpos y reivindicativa de la emoción. Pero no hubiera llegado a captarlo de ese modo de no haber sido por varias lecturas y exploraciones grupales que hice. Me cuesta pensar personalmente esto, porque la veo como una energía que nos atraviesa a todxs.

¿En qué cualidades del significado simbólico de la Serpiente te ves representada o te gustaría estarlo?



Yo sigo explorando sus aspectos y en estos años me sorprendí de mí misma en esta exploración, descubriéndome en mis intensidades. Me gustaría seguir trabajando en la certeza instintiva que lleva a este animal a desarrollar sus capacidades a niveles supremos. Admiro esa conjunción curiosa entre determinación y flexibilidad, velocidad y sigilosidad, delicadeza y fiereza.

¿Cómo influyó artística y enérgicamente en el proceso de creación del disco, la experiencia de haber transitado el embarazo de tu hijo?

La gestación en paralelo de disco e hijo fueron curiosamente bastante sincrónicas. Estoy convencida de que la energía que no había terminado de canalizarse en el disco cuando empezó la cuarentena, encontró en la gestación de Mirlo su cauce natural. El disco me encontró en el despliegue del aspecto sexual de la serpiente más vasto que podía experimentar: el embarazo y el parto fisiológico. Vivirlas como experiencias que me han enriquecido y afianzado enormemente como mujer ha tenido también su repercusión al momento de grabar las voces. Noviembre me vio grabando voces con ocho meses de gestación, donde ya era otra Caro, y siento que eso se escucha en el disco.

Hace unos días me llegó el arte del disco físico, y me di cuenta que los dibujos (que los cocreamos con Marube, una dibujante maravillosa) en el orden del disco narraban una historia que termina en un parto. Todo el cancionero de este disco es recurrente en tres imágenes: serpiente, pájaros y gestación-parto. Y no fue consciente. Estas composiciones tienen años ya, no hablan de un deseo o una proyección consciente. Sin embargo, está todo sintonizado en el mismo dial. La música tiene tiempos que no podemos forzar, porque es parte de la vida.

A causa de las nuevas medidas restrictivas decretadas por la segunda ola de la pandemia, la presentación en vivo que Caro Tapia tenía programada hacer el sábado 17 de abril en el Galpón de Haedo se vio suspendida y deberá esperar para otro momento.

Mientras tanto, se puede apreciar su trabajo, disponible en YouTube y Spotify, como también adquirir su versión física, que consiste en una bolsa de tela bordada con serpientes de colores y unas tarjetas estilo tarot, en las que Mariana Cravenna diseñó las letras, ficha técnica, dibujos y poesías del disco. Allí dentro, viene una tarjeta con código QR para descargar el álbum.