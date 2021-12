Caso del Jardín San Judas Tadeo: la palabra de la abogada de la docente

Tras la denuncia por un posible caso de abuso sexual infantil en el Jardín San Judas Tadeo de Ituzaingó , La Ciudad dialogó con la abogada penalista Dra. Mariana Barbitta, defensora de la docente acusada, para conocer su versión de los hechos.

“Tomé este caso como defensora técnica, porque en primer lugar conozco a quien ha sido denunciada hace más de 25 años. Conozco su tremenda trayectoria, conozco la situación de que jamás tuvo algún inconveniente, alguna denuncia, alguna sanción, nada”, aseguró la también profesora de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Además, Barbitta, quien se define como “feminista no punitivista” explicó que en la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), la cual preside, trabajan desde 2012 “en cuestiones de derecho penal y género”. En este marco, manifestó que “no tomaría un caso en el cual no creería realmente en que acá no hubo ningún delito”.

“A mí me parece que es muy importante el perfil de ella”, expresó la letrada con respecto a su clienta; y mencionó como aval una nota emitida en diciembre de 2020 por la Escuela Parroquial San Judas Tadeo. Según este comunicado, la docente no contaba, hasta el momento de efectuada la denuncia en cuestión, con “llamados de atención ni faltas disciplinarias o administrativas en relación con su desempeño profesional”. Barbitta indicó que “eso también es importante”, y aseguró que está “totalmente convencida” de su inocencia.

Fundamentos de la defensa

Además de mencionar la trayectoria de la docente, la letrada remarcó su rápida presentación ante la Fiscalía. “Creemos que es muy importante dar la versión de nuestra clienta, para que se presente, para que esté a derecho, para que le diga a la Justicia que no tiene nada que esconder”.

Además, Barbitta mencionó la infraestructura de la escuela, que cuenta con “lugares totalmente abiertos, con cámaras de seguridad, con puertas vidriadas”. Por este motivo, sostuvo que “si realmente se generaron situaciones de esta índole, cualquier persona de la escuela; personal de la escuela, podría haber advertido esta situación”.

En el mismo sentido, comentó que “la escuela puso a disposición toda la información que tenía”; y destacó que cuando “recibe una denuncia de cualquier situación, en este caso un posible abuso”; la institución “tiene que apartar a la docente, que es lo que pasó. De hecho, nosotros hemos acompañado en ese proceso sin ningún problema”.

La abogada penalista Mariana Barbitta es la defensora de la docente denunciada.

La abogada penalista también indicó que “rige toda la garantía constitucional del derecho de defensa” y “a la honorabilidad” de la docente. Para ser más precisa, se refirió al principio de inocencia; según el cual toda persona imputada “es inocente hasta que una sentencia condenatoria demuestre lo contrario”.

“Nos parece muy importante que declare el personal de la escuela”, expresó Barbitta; y agregó: “Se lo pedimos a la fiscalía, queremos que vengan a declarar los docentes, las docentes; inclusive las docentes que han tenido a la niña en las distintas salas”.

Además, la abogada comentó que “la escuela tiene instaurado que (los niños y niñas) se cambian a partir de los 3 años todos y todas solitos”; y que las y los maestros y preceptores pueden “ayudar eventualmente a cambiar a los niños”. En este sentido, aseguró que “no hay acercamiento del personal educativo a ninguna parte de integridad”.

Por otro lado, a nivel estadístico, la letrada explicó que “llaman mucho la atención los casos de mujeres imputadas de abusos sexuales”, ya que “en general este delito tiene una arraigante patriarcal”.

Con respecto a la repercusión de la denuncia entre la comunidad educativa, Barbitta contó que “los papás de la escuela San Judas han hecho una manifestación pública” en apoyo de la docente.

A la espera de la Cámara Gesell

La abogada también sostuvo que “nadie puede poner en duda lo que ha dicho la niña, que probablemente si ella ha vivido situaciones de abuso, el Estado tiene que investigar”. Sin embargo, agregó que “de ahí a trasladarlo a un nombre y apellido concreto, hay un abismo”.

En este sentido, explicó que la Cámara Gesell “es muy importante para que la niña pueda expresarse libremente, sin condicionamiento, sin presiones”. A su vez, aseguró: “Nosotros estamos absolutamente acompañando esta medida; porque nos parece fundamental, a los fines de develar que mi clienta no tiene nada que ver con el hecho”.

Por este motivo, la defensa también presentó una perito de parte para las pericias a realizarse en febrero, porque “es importante que uno pueda controlar esa prueba también; con especialistas nuestros, una psicóloga que es reconocida en la zona, que es especialista en este tipo de cuestiones”, manifestó Barbitta.

Con respecto al proceso judicial, la letrada explicó que “en general las causas penales son lentas porque hay un procedimiento que requiere avances hacia la averiguación de la verdad”.

En este contexto, remarcó: “Hubo alguna situación ahí que la niña está contando. Una cosa es que cuente, y si sufrió abuso hay que urgentemente evaluar esto y analizarlo; y otra cosa es que haya una imputación, con un nombre y un apellido”.

“Rige el derecho de defensa, rige el principio de inocencia, y hasta tanto no se compruebe, la verdad es que la niña va a manifestar esto, se supone, en la Cámara Gesell. Estamos esperando que en febrero podamos escucharla”; comentó Barbitta; y finalizó: “Estamos colaborando porque esto ha sido muy impactante para la comunidad”.