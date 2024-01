Castelar: asesinan a una mujer delante de su hija para robarle el auto

Una mujer que circulaba junto a su hija adolescente en su automóvil en la interacción de las calles San Nicolás y Salcedo de Castelar Norte, fue asesinada por delincuentes anoche cuando intentaban robarle el auto. informaron hoy fuentes policiales.

Según pudo saber La Ciudad, ayer pasadas las 23.30 en la esquina mencionada, la víctima de nombre María Arias de 50 años, fue abordada por delincuentes que pretendían robarle su vehículo. Según pudo reconstruir la policía, en el momento del robo se le trabó el cinturón de seguridad y uno de los ladrones disparó causándole la muerte. Luego del disparo los asesinos huyeron.

En diálogo con TN, Priscila, vecina de la víctima, expresó: “A las 11 de la noche escuché dos explosiones, que pensé que eran cohetes. Mis perros estaban como locos, y yo estaba tratando de hacer dormir a mi bebé. Alrededor de las 12 de la noche, salí a ver lo que estaba pasando y vi patrulleros cruzados en mi vereda, cortando la calle y a mucha gente, con ambulancias”.

“Me acerqué para preguntar qué estaba pasando, y un vecino me contó que le habían disparado a una mujer para robarle el auto. En ese momento, no sabía que su hija estaba con ella. Me dijo que lograron salir corriendo para pedir ayuda y que los ladrones se fueron. Le dispararon y dejaron el auto ahí”, relató.

“Me quedé un rato y escuché cuando le estaban diciendo a su hija que su madre había fallecido. Escuché sus gritos desgarradores, realmente fue horrible. Ya no se pueden soportar más estas situaciones”, agregó.

La causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción 7 de Morón, misma a cargo de Matías Rapazzo, que junto a la policía analizan cámaras de seguridad para lograr atrapar a los asesinos.

Ampliaremos