Castelar: encontraron sin vida en su casa a la Tota Santillán

Este domingo falleció a los 57 años el conductor y productor Daniel "La Tota" Santillán, una figura emblemática de la televisión argentina y del mundo de la música tropical que residía en el conurbano bonaerense.





De acuerdo a algunas fuentes, se manejan dos opciones en relación a este suceso: un suicido o una electrocución, esto último expuesto por su abogado . No obstante, las causas definitivas de su muerte se conocerán luego de realizarse la autopsia correspondiente.





El cuerpo de Santillán, cuyo nombre real era Ricardo Daniel Carías, fue encontrado en su casa de Castelar (Luis García 1900, esquina Tucumán), luego de que amigos del conductor expresaran preocupación por no haber tenido contacto con él durante varios días. Dentro de la vivienda, los efectivos policiales encontraron a Santillán sin vida, con signos de quemaduras que podrían haber sido provocadas por un posible incendio, aunque el informe policial señaló que no presentaba heridas externas aparte de las quemaduras. En la escena, además, se hallaron una botella con líquido inflamable y fósforos, lo que abre interrogantes sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento.





Daniel "La Tota" Santillán nació en San Martín, Mendoza, pero desde muy pequeño se trasladó a Buenos Aires. Desde los 14 años se insertó en el ambiente de la música tropical, trabajando como tarjetero en bailantas, lo que lo llevó a desarrollar una extensa carrera en el mundo del entretenimiento. Se destacó como conductor de "Pasión de Sábado", uno de los programas más importantes de la televisión argentina en cuanto a música tropical, donde se consolidó como una de las figuras más queridas por el público. Su carisma y estilo animaron la escena musical durante años, llevándolo también a participar en producciones teatrales y televisivas, así como a lanzar discos.

Sin embargo, en los últimos años, la vida de "La Tota" se vio envuelta en controversias judiciales. En 2023, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por violencia de género y amenazas hacia su expareja, la madre de dos de sus hijas. Este episodio empañó su trayectoria y generó gran repercusión en los medios.





La muerte de Daniel Santillán ha dejado una mezcla de conmoción y tristeza en el ambiente artístico y entre quienes lo conocieron como una figura clave del entretenimiento popular. A pesar de los altibajos de su vida personal y profesional, su legado en el ámbito de la música tropical y la televisión argentina permanece. Sus seguidores y colegas han comenzado a expresar sus condolencias en las redes sociales, recordando su paso por los escenarios y los momentos que compartieron con él.





A medida que avance la investigación sobre su fallecimiento, se esperan más detalles sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el mundo del espectáculo despide a uno de los conductores más icónicos de la televisión argentina.