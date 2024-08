Castelar: Manipulando un arma, mató por accidente a un amigo

En Castelar Sur, un joven de 19 años fue detenido tras disparar y matar a un amigo de su misma edad. El trágico incidente ocurrió mientras manipulaban un arma, resultando en una herida letal en el torso. Aunque fue ingresado de urgencia al quirófano, la víctima no sobrevivió.



El hecho ocurrió este lunes, sobre la calle Arrufo, esquina Marqués, a pocas cuadras de la estación Merlo Gómez, cuando los dos amigos del barrio se encontraban manipulando un arma de fuego.



En un momento, el arma cayó en las manos de uno de los jóvenes, que aparentemente sin querer accionó el gatillo resultando en un tiro que impactó en el lateral derecho del torso del otro. El autor del disparo huyó rápidamente.



Se encontraban frente a la casa de la víctima cuando ocurrió el disparo, por lo que una mujer que vivía con el joven, pidió un traslado al Hospital René Favaloro en Rafael Castillo, pero a pesar de los esfuerzos en el quirófano, no logró sobrevivir.



La mujer también se comunicó con la policía, que logró reconstruir el hecho con la ayuda de las cámaras de seguridad y de los testigos. Con esa información la policía realizó un rastrillaje en las cercanías y logró dar con el acusado de causar la muerte del otro joven.



El detenido se encuentra a disposición de la UFI N°2 de Morón en una causa caratulada hasta ahora cómo Homicidio y espera para tomarle declaración. El arma con la que se realizó el disparo no ha sido encontrada aún.