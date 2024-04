Castelar: padres de una menor denuncian a un cantante por acoso sexual

Los padres de una menor de 15 años, denunciaron a un cantante por acoso sexual luego de haberlo contratado para la fiesta de 15 de la adolescente.



Todo comenzó cuando los padres de la menor contactaron en octubre pasado a Matías Mercurial Acuña, un cantante de Rock que canta música de la década de los 80´para que cantara en el cumpleaños de 15 de su hija en un salón de fiestas de Morón. Luego de la fiesta, la menor lo contacta por las redes sociales y Acuña invita a toda la familia a un teatro en Hurlingham donde se presentaba.



En el show, cuenta el padre, Acuña manosea a la menor y desde ese momento, el acosador comienza a enviarle a la niña mensajes, videos y fotos invitándola a tener sexo. Entre los videos que ya tiene la justicia, hay contenido sexual explicito.



"Queremos que la justicia lo meta preso y vamos a ir por todo. Es un pedófilo y no queremos que le pase a otra chica a la que seduce con su música. Es un abusador de menores". aseguró el padre de la niña a La Ciudad.



"Es verdad que lo contratamos para la fiesta de 15 años de mi nena, pero nunca supimos como padres que después la contactó por redes sociales al que ella lo seguía y pasó todo lo que hoy sabemos".



La niña, además de ser menor de edad, sufre de Dislexia, una dificultad en el aprendizaje de la lectura o la escritura, frecuentemente asociada con trastornos de la coordinación motora.

La justicia actuó tras la difusión del caso

La denuncia que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Morón, estuvo durmiendo entre los archivos sin la debida investigación del caso hasta hoy que todo salió a la luz con la viralizarse en los medios de comunicación.



En la justicia de Familia de Morón, el padre de la menor denunció el caso y cuenta que una psicóloga social le dijo "no se haga problema si no hubo penetración".



Por el momento no hay citaciones en la justicia para el cantante denunciado por abuso de menores.

Qué puedo hacer ante un caso como este?

Una situación de grooming o sexting debe abordarse como un caso de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Por eso es importante que, ante un caso de ciberacoso, tengas en cuenta las siguientes recomendaciones:



Podés llamar a la línea 102 o a la línea 137, para recibir orientación y asesoramiento.



Hacer la denuncia en la fiscalía más cercana. Si allí cuentan con una fiscalía especializada en delitos informáticos, mejor aún. Podés consultar el mapa de fiscalías argentinas. Es importante hacer la denuncia para que el agresor no siga contactando a otras víctimas.



Tener una escucha atenta y asertiva. No culpes a la víctima. La responsabilidad es siempre de la persona que comete el delito.



No bloquear, enfrentar o reportar al perfil acosador, ya que se corre el riesgo de perder pruebas de investigación y el acosador puede crear un nuevo perfil para seguir acosando a otros niños y adolescentes.



No hacerse pasar por la víctima para sumar pruebas, ya que puede entorpecer la investigación.



Guardar las pruebas: por ejemplo capturas de pantalla, número de teléfono, usuario de redes sociales, correos o enlace de su cuenta.



Conversar sobre la importancia de cuidar la privacidad y seguridad de las redes sociales para impedir nuevos futuras situaciones de violencia.



Evitar avergonzar o responsabilizar a la víctima por la situación que está pasando.