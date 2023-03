Castelar Sur: motochorros asaltan a una joven a las 11 de la mañana

Dos motochorros, uno con una pierna ortopédica asaltaron a un mujer en a metros de la Reserva Natural Urbana Acceso Sur de Castelar, a plena luz de día y con gritos de la víctima que pedía auxilio para que no le roben.

El ataque de la banda del “motochorro de la pierna ortopédica” como se lo conocen en la zona de Castelar Sur se suma a otro cometido días atrás cuando le robaron el teléfono celular a un hombre.

La víctima del nuevo ataque, quien solicitó preservar su identidad, le contó a Diario La Cuidad, que “los robos en la zona viene creciendo día a día”, como que los motochorros siguen “a la orden del día con sus andadas” y reclamó seguridad.

El lugar del ataque:

La mujer fue asaltada a las 11 de la mañana fue el sábado cuando caminaba por la calle Ortuzar y Lacarra y Saladillo de Castelar, a pocas cuadras de la Ruta 21 de rápido acceso para la fuga de los delincuentes.

“Eran las 11 de la mañana del sábado cuando volvía de mi trabajo a mi casa. Se acercó una moto y me robaron la cartera con documentaciones de mi trabajo. No me llevaron mi teléfono porque lo tenía entre mis manos apretadas”. Uno de esos hijos de putas tenia una prótesis en la pierna derecha. No le olvido más de eso”, aseguró la mujer.

“Por suerte no me sacaron el celular y lo material va y viene, aunque da bronca laburar todo el día para comprarte tus cosas y que un forro te lo arrebate como si nada”, se lamentó con bronca la mujer.

La mujer ante los gritos dados tras el ataque de los motochorros fue asistida por vecinos del barrio que llamaron al 911 para denunciar el robo.

A los pocos minutos, se hicieron presente el personal policial que solicitó imágenes de cámaras de seguridad de la zona para lograr atrapar a los motochorros quienes viene cometiendo robos y temor a los vecinos y visitadores que llegan hasta la Reserva Natural.

La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Morón.-

Por Ramón González