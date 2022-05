Conocé a Catalina Vranken, una joven de Castelar que busca triunfar en el fútbol femenino de Vélez

Nuestro país es en parte conocido por ser el “semillero” del mundo si de fútbol hablamos. Podríamos mencionar a cientos de cracks argentinos que han triunfado alrededor del globo, sin mencionar a Diego Maradona y Lionel Messi obviamente. Pero en la actualidad el avance femenino en la ocupación de diferentes espacios en los que siempre se opusieron los hombres, logró que muchas mujeres puedan sumergirse en el mundo del fútbol, soñar con ser profesional y vivir de él tal como lo hizo la nacida en Ituzaingó y actual delantera del seleccionado nacional, Mariana Larroquette. En este caso, se trata de Catalina Vranken.

Oriunda de Castelar, con 16 años y cursando quinto año del secundario en el colegio “Jorge Luis Borges N°12” de la misma localidad, Catalina debutó el tres de abril pasado en la primera categoría del fútbol femenino de Vélez frente a Atlas con un triunfo por 4 a 1. “El día del partido me temblaba todo pero cuando entré a la cancha los nervios ya no estaban. La felicidad que tenía en ese momento era muy fuerte”, le confió la mediocampista de contención a Diario La Ciudad.

Sus primeros pasos los dió en el club de sus amores C.F.I (Centro de Fútbol Infantil) con locación en Hurlingham. Catalina nos contó que iba a ver a su hermano que jugaba ahí y un día faltaba completar el equipo de la categoría 2005, el técnico le preguntó si quería jugar y entró. Abandonó la danza y allí comenzó su pasión que desembocaría en las filas formativas del ‘fortín’ nueve años después.

Por otro lado, aunque siguiendo dentro del fútbol, le consultamos si alguna vez había sido discriminada por practicar el deporte: “Tuve veces que me trataron muy bien y me halagaron, mis compañeros siempre me integraron pero muchas veces sufrí discriminación por parte de jugadores de otros equipos e incluso de adultos”.

Además expresó su opinión acerca del auge del fútbol femenino: “Tengo las expectativas de que el fútbol femenino siga creciendo, hubo avances pero falta un montón. No va a ser de repentino el cambio pero se va a lograr a medida que pase el tiempo”.

Catalina pretende estudiar el profesorado de Educación Física cuando termine el secundario y destacó que su sueño es “vivir del fútbol, ascender con Vélez a la “A”, representar a la Selección Argentina y disfrutar este deporte muchos años más”.