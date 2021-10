Escritorxs del Conurbano: Hoy, Clarisa Silvia Sanfilippo

“No claudiquen con sus sueños, caminen hacia él”, sostiene Clarisa Silvia Sanfilippo, escritora y docente de Haedo, quien también se desempeña como acompañante terapéutica, integradora escolar y estimuladora temprana.

La Ciudad charló con la autora de “Palabras espontáneas…”, libro de poesía editado por Editorial Dunken, acerca de sus primeros pasos en la escritura, sus sensaciones al publicar sus poemas, el pinkwashing y algunos consejos para futurxs escritorxs de la zona.

¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo fue ese inicio de relación con el mundo de la escritura?

Empecé desde muy pequeña, lo hacía esporádicamente y siempre fue una forma de conectar con mis emociones. Hasta que a los 13 años conocí a Juana Delia Iglesias, mi profesora de Lengua y Literatura en primer año del secundario. Ella me corregía mis escritos e impulsaba a seguir escribiendo. Fue así que la relación perduró en el tiempo y se convirtió en mi madre adoptiva y en las letras. Siempre me decía “tenés que hacer tu propio libro”, y así fue que, en 2015, le di vida a “Palabras espontáneas…”

¿A quiénes consideras tus “referentes” en lo literario? ¿Cuáles son tus influencias?

Mis referentes son variados, desde Miguel Hernández y Antonio Machado, hasta Osvaldo Soriano con sus escrituras llanas, con un lenguaje simple y descriptivo.

¿Qué pensás del ambiente literario del conurbano? ¿Crees que, en el mercado editorial, lxs escritorxs del conurbano están ganando terreno?

El ambiente literario en el conurbano es muy amplio. He participado de talleres literarios en Haedo, pero considero que se pueden hacer muchas más cosas.

Con respecto al mercado editorial, cuesta mucho esta inserción. Es bastante costoso editar, pero las antologías son buenas herramientas. Hay también algunas editoriales independientes que no siempre están difundidas.

El último trabajo de Clarisa Silvia Sanfilippo, “Palabras espontáneas…” fue editado por Editorial Dunken.

Se puede conseguir a través de la venta online de la editorial o en las Ferias del Libro en el stand. También, a través del contacto con la escritora.

El diseño de tapa fue realizado por Victoria Fernández, fotógrafa profesional.

¿Cómo ves el ambiente literario del conurbano para las mujeres escritoras?

Veo que, en el caso de las mujeres conurbanas, definitivamente estamos ganando terreno. En mi caso particular, por ejemplo, no he encontrado trabas como mujer para insertarme en el ambiente literario, pero siento que también puede ser porque soy bastante decidida.

¿Cómo ves la literatura de las mujeres? ¿Crees que el pinkwashing influye en el mercado a la hora de vender literatura de mujeres?

La literatura de mujeres me gusta, sobre todo las novelas, las historias cotidianas, los relatos que me hagan sentir que vivo lo que leo.

En cuanto al pinkwashing, desgraciadamente creo que sí opera bastante. Los libros escritos por mujeres son camuflados detrás de un falso progresismo, y solo es una estrategia de marketing.

De tu propio trabajo, ¿cuáles son tus escritos favoritos y por qué?

En realidad, es como que me preguntes “¿cuál de tus hijos es el favorito?”

Cada uno guarda un momento, una historia, emociones, sentimientos, utopías por un mundo mejor. Algunos son una mezcla de realidad y fantasía; pero en el trasfondo me han atravesado por alguna razón, convirtiéndose en “una vida nacida en palabras”.

No obstante, para citar algunos, podría mencionar “Tomados de la mano” (a mi hijo Manuel), “Y llegaste a mi vida” (a mi hijo Luciano), “Victoria hija mía” (a mi hija Victoria), “Brotan palabras espontáneas” (que dio nombre a mi libro, elegido por mi madre Juana), “Lazo invisible” (a mi tía Coca – maestra y dulce ser), “¡Sos Matilde!” (a mi nieta Matilde), “Profundamente enamorada” (a Frida Kahlo, después de ver la película “Frida”).

¿Qué consejo le darías a unx escritorx del conurbano que quiere comenzar a publicar sus escritos?

Más que consejo, una sugerencia: No claudiquen con sus sueños, caminen hacia él.

Hay muchas oportunidades para publicar, existen editoriales independientes donde convergen muchos escritores y realizan antologías. Al publicar, la sensación que te invade es la de “haber parido un hijo”.

Algunas veces, participar en concursos abre puertas para animarse, ya que es bastante costosa la edición. Quizás comenzar con una tirada mínima es una opción, y después hacer eventos de presentación para darse a conocer es una alternativa para comercializarlos.