Club Amigos Figuriteros Unidos: una pasión que va más allá del álbum del mundial

La llegada del Mundial Qatar 2022 y la fiebre mundialista incluye también la locura por llenar el álbum de figuritas. Sin embargo, hay quienes sostienen esta pasión más allá del evento futbolístico que se da cada cuatro años.

En este marco, Radio Kamikaze dialogó con Oscar Pons, presidente del Club de Amigos Figuriteros Unidos (CAFU), de Mendoza. La agrupación, integrada por 180 socios de diferentes puntos de Argentina e incluso de otros países, cuenta con la colección de cards autografiadas más grande del mundo. Se trata de 3055 tarjetas firmadas por deportistas y celebridades.

Al aire de #PrimeraDosis, Pons contó que CAFU nació en 2016, tras el boom del del álbum de Brasil 2014, cuando se juntaban Plaza Independencia de la Ciudad de Mendoza.

“Ahí empezamos a formar una cierta amistad con distintos tipos de coleccionistas, y al tiempo formamos un club, con el objetivo de que ningún coleccionista se quedara sin la posibilidad de llenar su álbum”, relató.

Al respecto, el presidente de CAFU explicó que la idea es ayudarse mutuamente sin ningún fin de lucro, algo que siguen sostienendo. Gracias a las redes sociales, la agrupación se extendió por todo el país y en la actualidad cuentan con adherentes en Buenos Aires, Neuquén, Puerto Madryn (Chubut), Córdoba, y Rosario (Santa Fe). “Incluso tenemos socios de Chile, un socio de España y un socio de Malta”, comentó.

¿En qué consiste la colección de cards?

Con el tiempo, quienes integran CAFU se propusieron armar su propia colección de cards que, a diferencia de las figuritas, no se pegan. En un principio, fueron autografiadas por futbolistas. “Hoy tenemos deportistas en general, árbitros, directores técnicos, músicos, actores”, detalló Pons.

Además, explicó que a cada personalidad le hacen firmar varias tarjetas para después sortearlas entre los socios del club.

En cuanto a su pasión por el coleccionismo, el presidente del CAFU contó que fue algo que surgió en su infancia. “Yo he coleccionado de toda la vida, yo recuerdo que mi primer álbum fue Múnich 74, una edición argentina, no de Panini. Y ese fue mi primer recuerdo de figuritas, que eran de cartón, se pegaban con plasticola”, relató Pons.

Al respecto, comentó “En su momento me faltaba Mukombo, que era un jugador de Zaire, que era la figurita difícil. Esa después de casi 50 años, 45, 46 años, la logré conseguir la que me faltaba en Chile. Estoy esperando la oportunidad para que me la traigan”.

Foto de portada: Facebook CAFU