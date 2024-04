Club Recorrer: más viajas, más ahorras

En los años 80, comenzó a funcionar el sistema de acumulación de millas al viajero. Se trata de un sistema que permite a los pasajeros sumar millas por cada vuelo que realicen y luego puedan canjear esas millas por vuelos gratuitos, mejoras de clase, estancias en hoteles, alquiler de coches, entre otros beneficios.



Durante estos cuarenta años desde su aparición, parecía que este servicio únicamente iba a ser posible para aquellos que optaran trasladarse en aviones. Pero ahora en la Argentina hay una nueva forma de ahorrar cada vez que se viaja en micros de larga distancia.



Es que con la llegada de Club Recorrer, ahora los pasajeros también podrán “acumular kilómetros”, cada vez que compren pasajes de ómnibus de larga distancia en empresas registradas en el programa, como es el caso de Chevallier.

¿Qué es el Club Recorre y cómo surgió?

El Club Recorrer es el primer programa para pasajeros de micros de larga distancia. Concebido como una plataforma que recompensa a los que viajan de forma frecuente y, a su vez, promueve que los usuarios puedan vivir una experiencia más cómoda y gratificante.



Este innovador programa, en el que adhirieron las principales compañías de transporte de de micros de larga distancia de la Argentina, busca brindar beneficios exclusivos a aquellos pasajeros que eligen viajar de manera regular. Entre los principales, se puede mencionar los descuentos en pasajes, mejoras en los tipos de asientos o servicios y hasta acceso a servicios premium en las terminales.



Para obtener los descuentos o mejoras, primero se debe estar asociado al club y los puntos se van a acumular automáticamente con cada compra de pasaje. Los beneficios pueden canjearse a través de la página web o app oficial del Club. Los pasajes serán enviados inmediatamente a la casilla de mail que hayas asociado al sistema.

Cómo asociarse al Club Recorre

Para formar parte de estos beneficios, primero se deberá hacer la inscripción de manera online en la página oficial del Club. Una vez ingresados los datos correspondientes, vas a recibir una confirmación de que ya fue dada de alta tu membresía a través de un mail.



Sin embargo, hay algunas cuestiones que deberías tener en cuenta antes de iniciar el trámite:



● Solo se permitirá la adhesión al programa "Club Recorrer" a personas físicas mayores de dieciocho (18) años con Documento Nacional de Identidad argentino (DNI).



● La adhesión es libre y gratuita



● La aceptación de los Términos y Condiciones de Adhesión al Programa "Club Recorrer" se considerará efectiva mediante el uso que el participante realice de su membresía.



● Estos Términos y Condiciones pueden sufrir modificaciones a lo largo del tiempo, las cuales se comunicarán de tiempo y forma vía mail.



● En caso de actualizaciones en los términos y condiciones, la aceptación de los mismos se materializará mediante el uso continuado de la membresía después de que dichas actualizaciones entren en vigor.



● Los kilómetros acumulados son personales e intransferibles



● Cada usuario recibirá una cantidad determinada de kilómetros dependiendo del tramo que realice con la compra del pasaje de ómnibus



● Entre las principales empresas adheridas al programa se encuentran: Chevallier, Flecha Bus, Urquiza, La Veloz del Norte, Córdoba Coata, Empresa Argentina, Pullman General Belgrano, Rápido Tata y Sierras de Córdoba.



● En caso de suspender un pasaje, se eliminan automáticamente los puntos acumulados.



● Los pasajes que vayan a ser canjeados, no acumulan kilómetros. Tampoco tienen cambio, ni devolución



● No hace falta contar con una tarjeta o plástico para formar parte del Club Recorrer. El sistema es 100 por ciento digital.

El Club Recorrer, al alcance de tu celu

El Club Recorrer también está disponible, a través de una aplicación móvil intuitiva y fácil de usar, los miembros del programa pueden gestionar sus reservas, realizar seguimiento de sus puntos y acceder a ofertas especiales y promociones exclusivas.



Esta plataforma digital surgió ante la necesidad de mejorar la experiencia del usuario y simplificar el proceso de viaje. Sobre todo si es que se encuentra en la necesidad de conseguir un pasaje con urgencia o no se cuenta con una computadora para realizar el procedimiento de canje.



Pero si es que tenés dudas o crees que no se te sumaron los kilómetros a tu cuenta, te recomendamos que te comuniques a través del mail oficial o su asistente virtual Chat eBus.



Con el Club Recorrer, viajar en ómnibus de larga distancia ya no es solo un medio de transporte, sino una experiencia en sí misma. Desde su lanzamiento, el programa ha ganado rápidamente popularidad entre los viajeros frecuentes que buscan maximizar el valor de sus viajes y disfrutar de una mayor comodidad en el camino. Sin duda, el Club Recorrer marcó un verdadero cambio en la industria del transporte en Argentina y generó el camino hacia el futuro del viaje en ómnibus de larga distancia.