Cocaína envenenada: Ya hay 3 personas internadas en el Hospital de Ituzaingó

En las ultimas horas La Ciudad pudo conformar que ingresaron al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó ter personas que aseguraron haber consumido cocaína que se presume podría ser la partida que se venido adulteradora y que ya provoco 12 muertes en el Oeste del Conurbano.

” Hay 3 personas internadas, 1 en terapia intensiva y 2 en observación” afirmaron las autoridades sanitarias. Todo el sistema de salud está en alerta roja por la situación de extrema gravedad. ” En Hurlingham 3 personas murieron en sus casas, ni siquiera llegaron al hospital mas cercano. La cocaína adulterada es de extrema toxicidad”.

Por su parte, la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) emitió una alerta para los usuarios que compraron cocaína en los últimos días. “Aún se desconoce cuál es la sustancia tóxica causante del problema pero es muy peligrosa. Si estás en zonas cercanas a San Martín y consumís cocaína, extrema los cuidados“, publicó ARDA en sus redes.

Una guerra narco es la hipótesis detrás del caso de la cocaína envenenada que manejan los investigadores tras la casi decena de muertos y más de 50 personas intoxicadas e internadas en diversos hospitales de la zona Oeste y Noroeste del Conurbano bonaerense

No es un error de cocción, porque si no pasaría cada tanto. Ni tampoco es un exceso de pureza, tendría el efecto de sobredosis, que no fue el caso”, ampliaron las fuentes judiciales.