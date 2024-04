Colectivos: Las líneas que no paguen el aumento mañana no tendrán servicio

"Las empresas que hoy no paguen el aumento, mañana no tendrán servicios" aseguraban desde la UTA hoy por la mañana. La medida, llega después que las empresas advirtieran que no pagarán la suma que exige el sindicato, amparadas por el gobierno que no quiere aumentos salariales, las empresas de colectivos parecen dispuestas a resistir la amenaza de paro.



El gremio exige un salario básico a los choferes con un incremento de 34 por ciento en comparación con el sueldo de febrero. Eso implicaría un básico de 987.000 pesos.



Las empresas dicen que solo pueden pagar $737.000, el mismo salario que en febrero (aunque ese mes se pagó una suma no remunerativa por única vez de $250.000 que ahora el gremio reclama incorporar al sueldo), según detalló el vicepresidente de Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) Luciano Fusaro. AAETA es una de las cámaras que negocian paritarias con el sindicato.



El argumento cruzado entre el gremio que conduce Roberto Fernández y las empresas se relaciona con que la negociación salarial aún en marcha no fue firmada. La paritaria solo contempló los salarios de enero y febrero, pero esa conversación incluyó, como anticipo, que en marzo la base salarial para un chofer debería ser esos $987.000 mensuales. Como ese convenio aún no fue rubricado, el envío de subsidios por parte de la Secretaría de Transporte se estimó con un cálculo salarial de $737.000 de básico por conductor. Así, hay una brecha de $250.000 por trabajador no cubierta por subsidios y que las empresas afirman no poder afrontar.



"Hasta hoy, lo mas probable es que el paro se de en las empresas que no paguen los sueldos con el aumento pactado. Hay algunas que lo pagaran, otras que no sabemos, habrá que esperar hasta mañana para saber bien cuales líneas funcionan o cuales no." confirman desde la UTA