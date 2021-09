El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en las últimas horas el estado del tiempo en la provincia de Buenos Aires y el resto del territorio nacional para el día domingo.

En la jornada electoral, el pronóstico para Ituzaingó y el Conurbano Bonaerense, asegura que habrá un día con clima agradable, mayormente soleado y la temperatura será de entre 12° C y 22° C. El SMN no anuncia lluvias para ese día.