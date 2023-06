Como se formó la banda que asesinó al empresario de Padua

La banda de delincuentes que asaltó, mató a Gabriel Izzo y dejó gravemente herida a su mujer Silvana Petinari, se formó en una pizzería de Castelar. La madrugada del robo, se encontraron en la estación de Ituzaingó para luego ir a Padua para cometer la “entradera” ya con la casa marcada.

Según contó un investigador a Diario La Ciudad, el robo se fue gestando en la pizzería “Lo de Cata” que era explotada por el último detenido Gustavo Mac Dougall (49), Allí se pensaron los detalles junto a uno de los prófugos, Diego Eduardo Correa, alías “Tiki”, ambos amigos de barrio.

El informante agregó, “el robo a la casa de Gabriel y Silvana no fue al voleo. La Casa estuvo marcada desde hace varios días, el mismo día pasaron por el frente dos veces antes de ingresar “.

“La casa estaba regalada y no iba ser difícil de entrar porque tiene ventanas a la calle y sin rejas” así lo había dicho uno de los imputado detenido en su declaración indagatoria.

La noche del atraco, los cinco involucrados se encontraron en la estación de Ituzaingó y todos fueron a la pizzería del plan: “Todo salió mal y no estaba en nadie ir a matar. Solo queríamos entrar para robar y no matar a nadie. Tampoco sabíamos que la víctima estaba armada” otra frase del expediente.

Los tres detenidos hasta el momento son Walter Rodríguez Sierra (53), alias “El uruguayo”, Gustavo Julio Alberto Mac Dougall (49) y el mecánico Gustavo Damián Potenza.

Hoy en declaraciones a La Ciudad Adolfo, hermano de Silvana dijo que “Gracias a Dios ella se va recuperando paso a paso”. Y sobre los delincuentes agregó, “espero que se haga justicia por todo lo sucedido y paguen con la perpetua por el gran daño que causaron a mi familia”.

Quienes están presos y quienes prófugos:

El uruguayo, se desempeñó desde 2015 como jefe de calle encargado de las campañas electorales del partido Juntos por el Cambio en Morón y durante la gestión de Ramiro Tagliaferro trabajó como chofer de un secretario de Gobierno.

Mac Dougall: un ex convicto que en otros tiempos estuvo detenido por tenencia de droga en el Penal de San Martín tres años y medio, era la mano derecha del uruguayo. Le había alquilado la pizzería a principio de año, pero como no le fue bien la cerró. Le dijo a la justicia que “él solo era chofer el día del crimen de Izzo. Yo estuve ahí pero no entré”. Se escondió en la casa de su ex en Villa Ariza por miedo a que lo maten y tras varios días de estar prófugo fue detenido.

Gustavo Damián Potenza: el mecánico que tiene su taller frente a la pizzería allanada y es amigo del uruguayo y Potenza. Él, en su caso dijo ser inocente en todo y no estuvo en Padua.

Por otro lado, los fiscales a cargo del caso, Marisa Monti y Claudio Oviedo, ya solicitaron la captura nacional e internacional de otros dos sospechosos identificados como Diego Eduardo Correa (25), alias “Tiki” -quien fue herido en una pierda con un balazo disparado por la víctima-, y Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza (30).

Por Ramón González