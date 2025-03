Como serán los actos centrales del día de la memoria mañana lunes

Con motivo del Día de la Memoria, a 49 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, este lunes en la Ciudad de Buenos Aires habrá varias concentraciones y marchas. No se esperan inconvenientes en el tránsito y los servicios públicos funcionarán con cronograma de feriados.

Horario y puntos de encuentro de las marchas y discursos

El acto principal convocado por las organizaciones nucleadas en el espacio Memoria, Verdad y Justicia (que incluye a agrupaciones como H.I.J.O.S., el CELS, la APDH y la Liga por los Derechos Humanos) será desde horas de la mañana y el acto central tendrá lugar a las 16.30 en Plaza de Mayo, con la lectura del documento consensuado en las voces de Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel.

Otras organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia como el Serpaj, junto a partidos de izquierda como el Partido Obrero, el PTS y el Nuevo Más, realizarán su propia movilización, convocada desde las 13.30 en el Congreso Nacional. A las 15hs partirán también hacia Plaza de Mayo. Allí anticipan que leerán su propio documento junto a otras organizaciones políticas, sindicales, piqueteras y de DDHH.

EMVJ

La Cámpora llevará a cabo su caminata desde la exESMA hasta Plaza de Mayo, un recorrido de 16 kilómetros que replicarán en distintas ciudades del país, partiendo a las 9 de la mañana desde la Secretaría de Derechos Humanos. La CGT comenzará sus acciones el mismo lunes 24, movilizándose junto a los organismos de derechos humanos.

La provocacion que prepara el gobierno nacional

Tal como se hizo el año padado, el entorno que rodea al presidente Javier Milei preparará “sorpresas”. Se espera un anuncio grabado sobre la “memoria completa”, que emitirán el mismo lunes. Se estima que será el vocero presidencial, Manuel Adorni, el encargado de comunicar dos anuncios a través de un mensaje grabado con el que se busca sumar un nuevo capítulo a su “batalla cultural en defensa de memoria completa”.



Los encargados de la filmación fueron instruidos por el cineasta presidencial, Santiago Oría, encargado de documentar cada uno de los pasos de Javier Milei en sus escuetas apariciones en público. El equipo tomó imágenes de la Secretaría de Derechos Humanos, el Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, cerrado por el gobierno nacional el pasado 31 de diciembre.



En lo que va de gestión libertaria, la Secretaría registró más de 500 despidos. Con la insistencia de utilizar el discurso de la motosierra para acabar con “el curro de la política y los Derechos Humanos”, se espera que en este nuevo spot el oficialismo profundice la criminalización a los trabajadores que mantienen en pie el predio. El mismo énfasis celebratorio se presume que tendrá la decisión de recortar a la mitad el personal de la ex ESMA, pese a la promesa del Ejecutivo de no afectar al espacio por ser condecorado como un patrimonio de la humanidad.



El spot, que fue editado bajo un total hermetismo, estará acompañado por una serie de anuncios que, pese a no tener mayor relevancia en cuanto a cambios circunstanciales en el abordaje de la memoria que ejerce el estado nacional, buscarán profundizar en la refritada Teoría de los dos Demonios.